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Retailerii ar putea să importe cantităţi mai mici de carne de porc de sărbători din cauza termenului de garanţie prestabilit la opt zile şi ar putea să apară sincope în aprovizionare pentru care trebuie să răspundă cine a dat ordinul privind carnea proaspătă de porc refrigerată, a declarat, vineri, Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), potrivit Agerpres.

Acesta a participat la o dezbatere online organizată de Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării despre viitorul Uniunii Europene: „Rămâne dopul legat de sticlă?", decizie considerată un exemplu de suprareglementare.

„Din cauza termenului de garanţie prestabilit la opt zile, este posibil ca retailerii să se aprovizioneze cu cantităţi mai mici din import pentru că n-o să-şi permită cantităţi mai mari şi e posibil să apară nişte sincope pe piaţa cărnii. (...) Dacă sunt sincope pe piaţa de carne de porc, de sărbători, va trebui ca cine a dat ordinul să-şi asume chestia asta, pentru că nu s-a făcut un studiu de impact. A venit, aşa, ordinul într-o noapte!", a spus Feliciu Paraschiv.

El a precizat că 70% din carnea de porc prezentă pe piaţa din România este din import.

„În general, importul se face din Spania şi din Germania. Spania a pierdut nişte contracte cu China şi introduce, de un an şi ceva, foarte multă carne de porc pe piaţa europeană. Preţul este foarte scăzut, n-a crescut decât cu 3,5 procente, la o inflaţie de 6,9%. Asta înseamnă că este sub creşterea cauzată de inflaţie. Probabil va rămâne aşa până la Crăciun, pentru că în continuare sunt cantităţi mari", a explicat vicepreşedintele ANCMMR.

În opinia sa, noua reglementare va afecta importatorii.

Cerințe suplimentare de informare a consumatorului

„Importatorii, pe de o parte, sunt loviţi, iar pe de altă parte, producătorii români au o gură de oxigen aici, că ar putea să fie mai prezenţi pe galantare. Dar, în principiu, noi milităm pentru a nu se interveni pe o piaţă care este deja reglementată şi care funcţionează după o legislaţie în vigoare. Nu vii tu, stat, să dai un termen de garanţie la ceva, dacă producătorul trebuie să facă chestia asta! E responsabilitatea lui, nu numai la carne de porc, la orice produs. Şi producătorul de carne de pasăre trebuie să dea un termen de garanţie la carnea de pasăre pe care o produce. Nu înţelegem ce înseamnă intervenţiile astea destul de disproporţionate! Intervenim pe carnea de porc, de ce şi nu la carnea de pasăre!", a mai afirmat Paraschiv.

Carnea proaspătă de porc refrigerată va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile de la data sacrificării, iar unităţile de tranşare şi ambalare nu vor putea să prelungească sau să modifice termenul stabilit iniţial, potrivit unui proiect de ordin comun al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Proiectul stabileşte reguli privind comercializarea, etichetarea, transportul şi depozitarea cărnii de porc, precum şi obligaţii de verificare pentru operatorii economici din sectorul alimentar.

Unul dintre principalele aspecte şi obligaţii aduse de noul proiect de ordin vizează termenele de valabilitate, care sunt „stricte" şi interzic practica de „reîmprospătare".

Proiectul prevede şi cerinţe suplimentare de informare a consumatorilor. Astfel, pentru carnea proaspătă comercializată neambalată, eticheta trebuie să indice clar tipul produsului, ţara de origine, unitatea în care a fost produsă, data sacrificării, data producţiei sau a abatorizării şi termenul de valabilitate, iar toate aceste date trebuie să fie vizibile şi la vitrina cu servirea asistată.