Ministerul Agriculturii vrea să limiteze perioada în care poate fi vândută drept „proaspătă” la 8 zile, astfel încât marfa congelată din import să nu mai ajungă la raft cu această etichetă.

Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Agriculturii, carnea de porc va putea fi comercializată cu eticheta de „proaspătă” doar dacă au trecut cel mult două zile de la sacrificare și nu stă mai mult de șase zile la raft.

Informații obligatorii la raft

Comercianții vor fi obligați să afișeze chiar aici, în vitrină, la vedere, eticheta pentru carnea de porc vândută vrac. Iar cei interesați ar urma să găsească mai multe informații despre carnea pe care o aleg: țara de origine, unitatea în care a fost produsă, data sacrificării și termenul de valabilitate.

Mai este o regulă și pentru carnea care a fost congelată. Odată decongelată, aceasta nu va putea fi pusă la vânzare în această vitrină cu produse refrigerate, drept carne proaspătă.

Reguli mai stricte pentru transport

Reguli mai stricte sunt propuse și pentru transport. Carnea va trebui adusă în magazine doar cu vehicule autorizate, iar comercianții vor fi obligați să păstreze timp de cel puțin un an documentele care arată în ce condiții a fost transportată.

Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi, confiscarea produselor sau suspendarea activității.

Proiectul a fost pus astăzi în transparență decizională, iar cei interesați pot trimite propuneri de modificare.