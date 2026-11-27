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În primele zece luni ale anului 2026, contribuțiile încasate au acoperit doar 77% din cheltuielile sistemului public de pensii, diferența fiind finanțată în principal din veniturile generale ale statului, după cum arată Raportul privind starea finanțelor publice prezentat de Ministerul de Finanțe.

Bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat, la finalul lunii octombrie 2026, un deficit de 5,5 miliarde de lei, în creștere față de cele 4,6 miliarde de lei consemnate la sfârșitul lunii septembrie. Situația este cu atât mai relevantă cu cât, pentru întregul an, fusese programat un excedent de 200 de milioane de lei.

În primele zece luni ale anului, veniturile din contribuțiile de asigurări sociale au însumat 102 miliarde de lei. În același interval, cheltuielile cu pensiile și celelalte prestații de asigurări sociale au ajuns la 132,8 miliarde de lei. Astfel, între contribuțiile încasate și cheltuielile sistemului există o diferență de aproximativ 30,8 miliarde de lei.

Aceasta este acoperită în principal prin transferuri de la bugetul de stat. Până la finalul lunii octombrie, subvențiile acordate bugetului asigurărilor sociale au ajuns la 26,3 miliarde de lei, în condițiile în care programul anual prevedea transferuri de 31,4 miliarde de lei.

Practic, la fiecare 100 de lei cheltuiți pentru pensii și celelalte prestații sociale, aproximativ 77 de lei sunt acoperiți din contribuțiile CAS, iar restul de 23 de lei trebuie asigurați din alte surse, în principal prin banii transferați de la bugetul de stat. Acest lucru înseamnă că finanțarea pensiilor nu depinde exclusiv de contribuțiile angajaților și angajatorilor, ci și de veniturile generale ale statului.

„Sustenabilitatea financiară a sistemelor publice de pensii și de sănătate rămâne una dintre principalele vulnerabilități structurale ale finanțelor publice. La nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat, diferența dintre veniturile din contribuții și cheltuielile cu pensiile și celelalte prestații sociale se ridică la aproximativ 30 miliarde lei în primele zece luni ale anului 2026, fiind acoperită în principal prin subvenții de la bugetul de stat”, arată documentul publicat de Ministerul de Finanțe.

Cheltuielile cu pensiile au crescut cu peste 40% în doi ani

Presiunea asupra bugetului de pensii este amplificată de creșterea accelerată a cheltuielilor din ultimii ani. În 2023, acestea se ridicau la 110,9 miliarde de lei. În 2024, anul în care a avut loc recalcularea pensiilor, suma a crescut la 136,2 miliarde de lei, cu 23% mai mult decât în anul precedent. În 2025, cheltuielile au ajuns la 156,5 miliarde de lei, în creștere cu alte 15%.

„Cheltuielile cu pensiile și celelalte prestații de asigurări sociale au crescut de la 110,9 miliarde lei în anul 2023 la 136,2 miliarde lei în anul 2024 (+23%), an în care a avut loc recalcularea pensiilor, și la 156,5 miliarde lei în anul 2025 (+15%). Creșterea cumulată a acestor cheltuieli în intervalul de doi ani a fost de 45,6 miliarde lei, respectiv aproximativ 41%”, se arată în document.

În total, în numai doi ani, cheltuielile cu pensiile și celelalte prestații sociale au crescut cu 45,6 miliarde de lei, respectiv aproximativ 41%.

Ministerul Finanțelor atrage atenția că insuficiența veniturilor din contribuții în raport cu nivelul cheltuielilor reprezintă una dintre principalele vulnerabilități structurale ale bugetului asigurărilor sociale. Problema este relevantă și pentru construcția bugetului din 2027, în condițiile în care deciziile privind indexarea pensiilor vor produce efecte asupra unei baze de cheltuieli deja ridicate.

„Din perspectiva construcției bugetului pe anul 2027, programul anual al cheltuielilor de asistență socială aferent bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, în valoare de 157,2 miliarde lei, evidențiază dimensiunea bazei de cheltuieli permanente asupra căreia vor produce efecte financiare deciziile privind indexarea pensiilor. Principala vulnerabilitate structurală a bugetului asigurărilor sociale de stat rămâne insuficiența veniturilor din contribuții în raport cu nivelul cheltuielilor, ceea ce determină necesitatea finanțării recurente a acestuia prin subvenții de la bugetul de stat”, arată raportul.

Pentru 2026, cheltuielile anuale programate pentru asistență socială în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt de 157,2 miliarde de lei. Orice majorare a pensiilor va pune presiune suplimentară asupra unui sistem care nu reușește să își acopere integral obligațiile din contribuțiile încasate.