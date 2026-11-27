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Acesta a participat, vineri, la o dezbatere online organizată de Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării despre viitorul Uniunii Europene: „Rămâne dopul legat de sticlă?", decizie considerată un exemplu de suprareglementare, scrie Agerpres.

„Viitoarele fonduri europene trebuie să fie asumate de către Statul român în tot ceea ce face Uniunea Europeană bun pentru noi. UE este cea mai mare putere exportatoare a lumii. Pentru noi, reducerea cu 10% a viitoarelor fonduri europene nu reprezintă neapărat o problemă majoră, reprezintă o problemă majoră această birocraţie excesivă a Statului român. Din păcate, aceasta este lupta şi nicidecum birocraţia Uniunii Europene. Când auzim că ni se cere de la Bruxelles, să ştiţi că nu este aşa!", a spus consultantul.

El i-a încurajat pe aceia care vor să acceseze fonduri europene să-şi pregătească foarte bine documentaţiile, inclusiv din punct de vedere al mediului.

„UE este, desigur, un feroce apărător al mediului (...) pentru că trăim într-un mediu mult mai curat decât în alte ţări şi nu cred că va renunţa Uniunea Europeană la reglementările de mediu. Vedem totuşi că reglementările de mediu nu au avut impact major în ceea ce înseamnă agricultura. Problemele sunt cauzate în agricultură de secetă, de arşiţă, de lipsa lucrărilor de irigaţii pe care ar trebui să le facă Statul român, de lipsa de acţiune în ceea ce înseamnă pregătirea agricultorilor pentru competitivitate. Dacă vorbim despre fonduri europene, noi vom avea la dispoziţie sume extrem de mari pentru a deveni competitivi şi cred că suntem printre privilegiaţii UE din acest punct de vedere", a arătat Cosmin Măglaş.

„Supra-reglementările europene, oarecum deranjante”

Vorbind despre supra-reglementările UE, consultantul a declarat că "statul român a fost absolut nepregătit".

„Astăzi rămâne dopul legat de sticlă! Vorbim de supra-reglementările europene, care sunt oarecum deranjante pentru cei care lucrează în domeniul legat de accesarea fondurilor europene, dar nu pentru că nu ne dorim să respectăm condiţiile de mediu, ci pentru că Statul român a fost absolut nepregătit atunci când le-a solicitat. Comisia Europeană a pus aceste condiţii, dar nu s-a făcut niciun ghid, nu s-a făcut nicio orientare naţională despre ceea ce trebuie să reprezinte aceste reglementări. Nu avem nici cea mai vagă idee. Fiecare dintre noi am inventat ce am putut la începuturile acestor reglementări. Acum ne-am obişnuit, ştim ce se cere, au început să apară cursuri şi cărţi pe această temă", a adăugat Măglaş.

Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării a organizat online, vineri, o dezbatere despre viitorul Uniunii Europene: „Rămâne dopul legat de sticlă?" Dezbaterea a fost centrată pe decizia europeană de a impune companiilor producătoare să păstreze dopul ataşat de sticlă, care a fost considerată un exemplu de suprareglementare.