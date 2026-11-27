Scenariul catastrofal al unei monede locale și mai slabe. Ce se întâmplă dacă leul mai pierde 10% față de euro
O depreciere cu 10% a leului în fața euro ar avea efecte directe asupra datoriei publice a României. Ministrul Finanțelor a atras atenția că țara noastră se află în situația în care „expunerea la riscul valutar este ridicată”.
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice, StirilePROTV
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În cazul în care leul s-ar deprecia cu 10% în fața monedei unice europene, statul ar trebui să plătească mai mulți lei pentru aceleași împrumuturi contractate în moneda europeană, ceea ce ar majora atât valoarea datoriei exprimate în moneda națională, cât și costurile aferente rambursării și finanțării acesteia.
„Expunerea la riscul valutar este ridicată, pentru că 55% din datorie este în valută, iar o depreciere de 10% a leului ar adăuga aproximativ 3,3 puncte procentuale la ponderea datoriei în PIB. Ratingul suferan, după cum ştiţi, se află pe cea mai joasă treaptă a categoriei investment grade, cu perspective negative din partea tuturor celor trei agenţii”, a declarat Alexandru Nazare.
Datele Ministerului Finanțelor arată că, la sfârșitul lunii august 2026, datoria publică guvernamentală ajunsese la aproximativ 1.332 de miliarde de lei. Din această sumă, echivalentul a 522,1 miliarde de lei reprezenta datorie denominată în euro. Dacă moneda europeană s-ar aprecia cu 10% în raport cu leul, valoarea în lei a acestor împrumuturi ar crește cu aproximativ 52,2 miliarde de lei, fără ca statul să contracteze noi datorii. Simplu spus, România ar avea aceeași datorie în euro, dar aceasta ar valora mai mult atunci când este calculată în lei.
Din totalul datoriei publice guvernamentale de 1.332,3 miliarde de lei, aproximativ 680,9 miliarde de lei erau împrumuturi în moneda națională. În schimb, echivalentul a 522,1 miliarde de lei reprezenta datorie denominată în euro, iar alte 126,2 miliarde de lei erau împrumuturi în dolari americani. Restul datoriei era contractat în yeni japonezi, echivalentul a aproximativ 2 miliarde de lei, și în franci elvețieni, aproape un miliard de lei.
Presiunea s-ar resimți și în costurile de finanțare ale statului. Potrivit proiecțiilor Ministerului Finanțelor, România are de achitat în 2026 dobânzi și comisioane de aproximativ 62,8 miliarde de lei pentru datoria guvernamentală. Din această sumă, 25,78 miliarde de lei reprezintă serviciul datoriei guvernamentale externe. O depreciere a leului ar face mai costisitoare, în echivalent lei, plata obligațiilor contractate în valută. Efectul exact depinde însă de moneda în care sunt denominate împrumuturile și de calendarul plăților.
România a depășit „linia roșie” a datoriei publice
Avertismentul ministrului Finanțelor legat de vulnerabilitatea datoriei publice la cursul euro-leu vine la doar o zi după ce a prezentat în fața colegilor din Guvern un document în care arată evoluția acesteia. Mai exact, datele oficiale arată că România a depășit pragul de 60% pentru datoria publică din PIB.
Legea stabilește că odată ce acest ultim prag este depășit, Guvernul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile cu asistența socială din sectorul public. Asta înseamnă că pensiile și salariile bugetarilor ar urma să fie înghețate până în 2031, anul în care estimează Ministerul de Finanțe că datoria publică ar urma să scadă sub 60%.
Deși informarea de la Ministerul de Finanțe legată de depășirea pragului stabilit de lege a ajuns abia la final de noiembrie pe masa Guvernului, statisticile indicau această evoluție de mai multe luni, iar în luna septembrie, Consiliul Fiscal a publicat o analiză în care avertiza că datoria a ajuns la 60,2% din PIB în aprilie 2026, depășind astfel atât pragul stabilit prin tratatele Uniunii Europene, cât și ultimul interval de alertă prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare.
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