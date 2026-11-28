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Deși încă Guvernul Luca Niculescu-PSD nu a trimis către Parlament proiectul de buget pentru 2027 și nici nu a oferit detalii despre cum s-ar putea împărți banii anul viitor, raportul despre starea Finanțelor Publice arată cele două mari cheltuieli care nu pot fi evitate și care au un impact de aproximativ 4% din PIB-ul estimat la peste 2.000 de miliarde de lei.

Mai exact, statul trebuie să facă față atât costurilor tot mai mari cu dobânzile la datoria publică, cât și restanțelor salariale din sistemul judiciar, stabilite prin hotărâri judecătorești. Numai pentru plata dobânzilor sunt estimate aproximativ 70 de miliarde de lei, în timp ce obligațiile restante către magistrați depășesc 20,5 miliarde de lei.

Cele două categorii de cheltuieli pun presiune suplimentară pe finanțele publice într-un moment în care Guvernul trebuie să continue reducerea deficitului bugetar. Pe lângă cele două, potrivit Ministerului Finanțelor, cheltuielile de personal și cele de asistență socială sunt principalele categorii care determină spațiul fiscal disponibil pentru anul viitor, înainte de adoptarea unor noi măsuri bugetare.

România ajunge să plătească 70 de miliarde de lei doar pentru dobânzi

Costurile de finanțare ale datoriei publice au crescut considerabil în ultimii ani, iar această evoluție se reflectă tot mai puternic în bugetul de stat. În primele zece luni ale anului 2026, România a plătit deja aproximativ 59 de miliarde de lei pentru dobânzi. Dacă se menține ritmul de plată înregistrat până acum, suma pentru întregul an ar putea ajunge la aproximativ 70 de miliarde de lei, aproximativ 1% din PIB estimat pe 2026, sumă pe care am putea să o plătim și în 2027.

Cheltuielile cu dobânzile au ajuns să reprezinte aproximativ 3% din PIB, după o creștere de peste 25% față de 2025, potrivit raportului Ministerului Finanțelor privind starea finanțelor publice. Evoluția arată cât de mult a crescut factura împrumuturilor contractate de stat și cât de mult afectează aceasta resursele disponibile pentru alte domenii.

„Ratingul recomandat investițiilor permite accesul la o bază mai largă de investitori, într-un moment în care România plătește dobânzi de aproape 3% din PIB”, se arată în raportul de la Finanțe.

În plus, România trebuie să își păstreze accesul la finanțare în condiții cât mai bune. Menținerea ratingului în categoria recomandată investițiilor permite statului să atragă o bază mai largă de investitori, într-un context în care costurile de împrumut rămân ridicate. Chiar și așa, plata dobânzilor reprezintă o cheltuială care nu poate fi evitată și care consumă o parte tot mai mare din veniturile bugetare.

Ministerul Finanțelor avertizează că, în 2027, veniturile statului nu vor mai beneficia de același impuls suplimentar generat de modificările fiscale adoptate în 2025 și aplicate pe parcursul întregului an 2026. În aceste condiții, încasările vor depinde în principal de evoluția economiei, pentru care este estimată o creștere reală de aproximativ 1,7–1,8%.

Prin urmare, simpla menținere a măsurilor fiscale deja adoptate nu va fi suficientă pentru acoperirea necesarului de ajustare bugetară. Guvernul va trebui să identifice resurse suplimentare și să ia noi decizii pentru reducerea deficitului.

Peste 20 de miliarde de lei, restanțe salariale către magistrați

O altă presiune importantă asupra bugetului vine din obligațiile salariale restante din sistemul judiciar. Potrivit datelor transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, valoarea totală a sumelor stabilite prin titluri executorii a ajuns la 20,55 miliarde de lei în noiembrie 2026.

Din această sumă, 16,73 miliarde de lei reprezintă drepturi salariale restante, iar alte 3,83 miliarde de lei sunt daune moratorii, respectiv dobânzi legale acumulate ca urmare a întârzierii plăților. Din total, 15,60 miliarde de lei revin Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar 4,95 miliarde de lei Ministerului Public.

Obligațiile financiare au fost generate de aplicarea succesivă a legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Potrivit Ministerului Finanțelor, reglementările adoptate nu au fost fundamentate suficient în raport cu sustenabilitatea bugetară și posibilitatea efectivă de aplicare. Intervențiile legislative ulterioare au generat litigii, iar sumele stabilite de instanțe au transferat asupra bugetelor următorilor ani obligații financiare importante.

„La nivelul Guvernului sunt analizate soluțiile care să permită gestionarea acestor obligații în concordanță cu angajamentele fiscal-bugetare ale României”, a transmis Ministerul de Finanțe într-un comunicat de presă.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât Guvernul nu poate trata aceste sume ca pe niște cheltuieli facultative. În urma unui proces privind executarea titlurilor salariale, Curtea de Apel București a obligat Executivul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile necesare pentru plata tranșelor scadente în 2026. Hotărârea a rămas definitivă în octombrie, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins calea de atac a autorităților.

Decizia stabilește inclusiv sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor. Pentru fiecare zi de întârziere este prevăzută o penalitate de 1%, precum și o amendă de 20% din salariul minim brut pe zi. În documentele depuse în cadrul procesului, necesarul indicat pentru drepturile salariale și dobânzile moratorii aferente Înaltei Curți era de peste 5,2 miliarde de lei.

La nivelul întregului sistem judiciar, necesarul de plată comunicat Ministerului Finanțelor pentru tranșele aferente perioadei 2024–2026 era de 12,79 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 0,62% din PIB. Din această sumă, 10,03 miliarde de lei reveneau Înaltei Curți, 2,68 miliarde de lei Ministerului Public și 80 de milioane de lei Consiliului Superior al Magistraturii.

Dobânzile la datoria publică și restanțele către magistrați se adaugă astfel cheltuielilor permanente cu pensiile, salariile și asistența socială. Într-un an în care spațiul fiscal este limitat, Guvernul trebuie să găsească bani pentru plata acestor obligații înainte de a putea decide ce resurse mai rămân pentru celelalte priorități bugetare.