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Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR) şi Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) avertizează că există un risc ridicat de apariţie a unor sincope în aprovizionarea cu carne de porc de Sărbători, din cauza Ordinului comun MADR–ANSVSA–ANPC privind comercializarea cărnii de porc. Acesta stabileşte că în cel mult 8 zile de la sacrificare carnea proaspătă de porc trebuie comercializată, notează Agerpres.

Ordinul, care se va aplica din 19 decembrie 2026, este contestat de toţi participanţii la lanţul comercial, care susţin că este aproape imposibil de respectat termenul de 8 zile în care produsul trebuie să parcurgă toate etapele: tranşare, procesare, transport, distribuţie pe raft, comercializare şi consum, spun comercinaţii.

„Desi ieri a fost postat în dezbatere publică proiectul de OUG care vizează prelungirea plafonării la alimente, acest lucru nu trebuie să abată atenţia de la o problemă cel puţin la fel de îngrijorătoare – riscul ridicat de apariţie a unor sincope în aprovizionarea cu carne de porc de Sărbători ca urmare a efectelor Ordinului comun MADR–ANSVSA–ANPC privind comercializarea cărnii de porc care se va aplica din 19 decembrie 2026”, avertizează într-un comunicat de presă cele două asociaţii.

Reprezentanţii comercianţilor declară că reglementarea a fost adoptată fără consultări, publicată în Monitorul Oficial la doar două zile după ce textul a fost postat public, iar ea nu include dispoziţii tranzitorii referitoare la stocuri sau la contractele aflate în derulare. În acelaşi timp, ea urmează să devină aplicabilă în ajunul Ignatului, producând efecte imediate pentru consumatori în perioada Crăciun – Anul Nou.

„Astfel, începând cu 19 decembrie, carnea proaspătă de porc va putea fi comercializată în cel mult 8 zile de la sacrificare. În acest mod, statul – şi nu producătorul ca până acum – stabileşte în mod arbitrar, termenul în care produsul trebuie să parcurgă toate etapele: tranşare, procesare, transport, distribuţie pe raft, comercializare şi consum. În opiniile exprimate de toţi participanţii la lanţul commercial, acest lucru pare aproape imposibil de respectat”, se precizează în comunicat.

Reprezentanţii celor două asociaţii ide comercianţi susţin că, potrivt datelor existente şi pe baza semnalelor venite de la producători şi procesatori, se poate contura „şi perspectiva ca noile condiţii de comercializare impuse de acest Ordin să poată afecta aprovizionarea la nivelul de cerere prognozat pentru acoperirea optimă a vârfului de consum sezonier”.

De asemenea, cele două asociaţii mai precizează că au solicitat autorităţilor care au emis Ordinul respectiv – cu informarea Prim-ministrului, Preşedinţiei şi Consiliului Concurenţei – organizarea în timp util a unor întâlniri cu participarea reprezentanţilor întregului lanţ de producţie şi procesare a cărnii de porc, în care să fie clarificată modalitatea de aplicare a acestui Ordin, prin care „să se confirme şi evitarea apariţiei unor posibile blocaje sau altor riscuri colaterale în desfăşurarea operaţiunilor comerciale”.

Ministerul Agriculturii a stabilit reguli mai dure pentru vânzarea de carne de porc

În data de 17 noiembrie, Ministerul Agriculturii a anunţat că a fost pus în consultare publică pe site-ul instituţiei Proiectul de Ordin privind stabilirea unor măsuri sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aplicabile cărnii de porc proaspete şi congelate, în vederea protejării sănătăţii publice şi a prevenirii practicilor care pot induce în eroare consumatorii.

„Împreună cu ANSVSA şi ANPC am emis un ordin prin care protejăm consumatorii români de eventuale practici comerciale înşelătoare şi producătorii români de concurenţă neloială. Am stabilit împreună reguli mai clare privind comercializarea cărnii de porc, pentru a nu lăsa loc la nicio interpretare cu privire la ceea ce este oferit spre comercializare românilor”, declara ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Acesta spunea că oamenii trebuie să ştie exact ce cumpără, iar producătorii şi comercianţii oneşti trebuie să fie protejaţi de comercializarea la raft a cărnii decongelate sub aparenţa cărnii proaspete.

„Pentru a nu exista niciun dubiu, în actul normativ comun, am menţionat clar că termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă, care nu a fost supusă niciunui tratament în vederea conservării, este de maximum 8 zile de la data sacrificării, în condiţii de refrigerare”, preciza Florin Barbu.