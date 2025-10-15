BlackRock, Nvidia și Microsoft, mișcare puternică în zona inteligenței artificiale. Cumpără o companie de 40 de miliarde USD

15-10-2025 | 17:53
inteligenta artificiala
BlackRock, Nvidia și Microsoft, un grup de companii din SUA, și-a anunțat intenția de a achiziționa Aligned Data Centers într-o tranzacție evaluată la aproximativ 40 miliarde de dolari în zona de inteligență artificială.

autor
Mihai Niculescu

Această operațiune marchează primul pas major al consorțiului numit Artificial Intelligence Infrastructure Partnership﻿ (AIP), fondat de BlackRock, Global Infrastructure Partners (parte a BlackRock), MGX, Microsoft și Nvidia, care are ca scop extinderea infrastructurii necesare pentru tehnologiile AI și dezvoltarea serviciilor cloud de ultimă generație, arată Agerpres.

Portofoliul Aligned cuprinde 50 de campusuri, având o capacitate operațională și planificată de peste 5 gigawați, majoritatea situate în SUA și America Latină. Compania își va păstra sediul central în Dallas și va continua să fie condusă de directorul general Andrew Schaap.

Consorțiul vizează mobilizarea unui capital inițial de 30 miliarde de dolari, cu potențialul de a ajunge la 100 miliarde de dolari, inclusiv datorii, pentru a susține extinderea infrastructurii digitale și energetice necesare dezvoltării inteligenței artificiale la scară largă.

Tranzacția, care urmează să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026, reflectă un val recent de investiții majore în infrastructura necesară tehnologiilor AI, inclusiv centre de date și energie electrică.

Într-o zi de tranzacționare pozitivă, acțiunile Nvidia au crescut cu peste 2% în predeschiderea ședinței Bursei de la New York, reflectând optimismul pieței legat de această extindere a sectorului AI.

Sursa: Agerpres

Etichete: Microsoft, inteligenta artificiala, Nvidia, BlackRock,

Dată publicare: 15-10-2025 17:49

