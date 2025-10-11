Ei sunt ”legionarii Anticristului”. Declarațiile unui miliardar american despre guvernul mondial condus de o figură demonică

Activista ecologistă suedeză Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele în inteligenţa artificială sunt "legionari ai Anticristului", a susţinut Peter Thiel, un investitor bogat şi influent din Silicon Valley, la o conferinţă în San Francisco.

Aceste remarci sunt preluate din opt ore de conferinţe confidenţiale care îmbină teologia şi tehnologia, pe care miliardarul libertarian şi conservator le-a ţinut începând din septembrie, conform unor înregistrări neautorizate publicate vineri de Washington Post.

În patru sesiuni pe parcursul unei luni, ultima dintre acestea având loc luni, Thiel a explicat că cei care propun să limiteze progresul tehnologic riscă să provoace distrugerea Statelor Unite şi să ducă la o eră a totalitarismului global, potrivit cotidianului american.

Miliardarul, apropiat al administraţiei preşedintelui american şi fost asociat al vicepreşedintelui american J.D. Vance, a fost singura figură importantă din Silicon Valley care l-a susţinut pe Donald Trump în timpul campaniei sale din 2016.

Potrivit acestuia, figura biblică a Anticristului de astăzi nu corespunde cu cea a unui geniu tehnologic malefic, ci cuiva care avertizează constant asupra ameninţărilor existenţiale reprezentate de inteligenţa artificială şi solicită o reglementare strictă a sectoarelor inovatoare.

"În secolul al XXI-lea, Anticristul este un luddit care vrea să oprească întreaga ştiinţă", a declarat el, referindu-se la luddism, mişcare spontană de protest a muncitorilor englezi din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care s-a manifestat prin distrugerea maşinilor considerate cauza şomajului, un preludiu al Revoluţiei Industriale.

”A devenit foarte dificil să-ți ascunzi banii”

"Astăzi, aceasta corespunde unor oameni precum Greta sau Eliezer", a adăugat el în timpul conferinţei inaugurale din 15 septembrie, referindu-se la activista suedeză Greta Thunberg şi la criticul inteligenţei artificiale Eliezer Yudkowsky.

Pentru miliardar, cofondator al puternicei companii de analiză a datelor în timp real Palantir, reglementările financiare actuale sunt un semn că un guvern global începe să prindă contur şi că ar putea fi condus de o figură demonică.

"A devenit foarte dificil să-ţi ascunzi banii", a spus el, denunţând "o reţea neverosimilă de tratate fiscale, supraveghere financiară şi mecanisme de sancţiuni" care le oferă celor bogaţi doar "o iluzie a puterii şi autonomiei".

Aceste conferinţe, deşi nu sunt publice, au stârnit o mare curiozitate la San Francisco, ilustrând atât progresul puternic al naţionalismului creştin în Statele Unite, cât şi intensificarea luptei liderilor din Silicon Valley împotriva reglementării inteligenţei artificiale, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, remarcă AFP.

