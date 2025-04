„Suntem deja în recesiune”. Anunț sumbru al șefului BlackRock, care are pe mână 11 trilioane de dolari

„Majoritatea directorilor generali cu care vorbesc spun că probabil suntem deja în recesiune”, a spus Fink în cadrul unui eveniment organizat de Economic Club of New York. El a adăugat că unul dintre CEO-ii cu care a discutat a comparat industria aeriană cu ”canarul din mina de cărbune”, un semnal de avertizare timpurie, menţionând că ”acel canar este deja bolnav”. Fink a avertizat şi că politicile comerciale promovate de fostul preşedinte Donald Trump, în special cele privind tarifele, ar putea alimenta inflaţia şi ar îngreuna deciziile Rezervei Federale de a reduce dobânzile, aşa cum se întâmplă de obicei în perioadele de recesiune. „Această idee că Rezerva Federală va reduce dobânda de patru ori în acest an – eu nu văd nicio şansă. Sunt mult mai îngrijorat de posibilitatea unei inflaţii ridicate, care ar putea duce ratele dobânzilor la un nivel mai mare decât cel actual”, a spus Fink. Citește și Decizia luată de primul stat care a cedat după ce Trump i-a impus o taxă vamală de 46%. Anunțul făcut de premier În prezent, piaţa contractelor futures pe fonduri federale indică faptul că investitorii se aşteaptă la o scădere a dobânzii de referinţă cu cel puţin un punct procentual până la finalul anului, echivalentul a patru tăieri de câte 0,25 puncte procentuale, potrivit instrumentului CME FedWatch. BlackRock administra active de peste 11 trilioane de dolari la finalul anului 2024, distribuite între investiţii publice şi private. Declaraţiile lui Fink au fost difuzate de Bloomberg Television.

