Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială

12-10-2025 | 08:59
inteligenta artificiala
Inteligența artificială începe să rescrie piața muncii mai repede decât se așteptau specialiștii.

Un studiu Microsoft arată că unele profesii pot fi preluate aproape integral de algoritmi, în timp ce altele rămân complet în afara riscului.

Scriitorii, jurnaliștii și programatorii sunt printre cei mai expuși, în timp ce muncitorii, tehnicienii și asistenții medicali par cel mai bine protejați.

„Ai fost înlocuit de o mașină”

Joe Turner, scriitor freelancer de 38 de ani, a pierdut 70% dintre clienți în doar doi ani, după ce aceștia au trecut la chatboți. „E o trădare”, spune el. „Pui suflet în munca ta, iar într-o zi ești înlocuit de o mașină. Crezi mereu că nu ți se va întâmpla ție.”, spune Turner, citat de Sky News.

Potrivit unui studiu realizat de Microsoft în iulie 2025, bazat pe 200.000 de conversații cu chatbotul Co-Pilot, până la 85% din sarcinile unui scriitor pot fi îndeplinite de AI. 

