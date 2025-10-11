Inteligența artificială a devenit materie obligatorie la unele universități din România. „Face parte din viața noastră”

Inteligența artificială a ajuns din chat-urile telefoanelor în programele universitare. Tot mai multe facultăți introduc această materie pentru ca studenții să învețe să folosească aplicațiile în mod corect.

La Timișoara, de pildă, disciplina este obligatorie, indiferent de profilul ales. Mulți spun că acesta este viitorul.

Materiile "Inteligență artificială generativă aplicată" și "Neuroștiințe și inteligență artificială" sunt din acest an obligatorii pentru studenții Universității de Vest din Timișoara, din anii II și III, indiferent de disciplina aleasă.

Pentru mulți este un ajutor atât la cursuri, cât și pentru un loc de muncă.

Așer Bosioc, student: „În viitor, multe joburi o să dispară și o să apară noi joburi pentru persoane care știu să lucreze cu AI-ul.”

În fața noii realități, profesorii spun că e mai bine să îi învețe pe studenți cum să folosească inteligența artificială decât să o interzică.

Andreas Novacovici, doctorand: „Trebuie să ne asumăm utilizarea inteligenței artificiale, face parte din viața noastră.”

Iar la Universitatea Politehnica Timișoara studenții pot folosi aceste aplicații inclusiv în lucrările de licență, cu condiția să menționeze sursa.

Robert Kristof, prodecan Facultatea de Mecanică Timișoara: „Eu generez câți studenți am, le generez cu AI în mod automat și fiecare are subiectul lui, unic.”

Nu toate universitățile sunt la fel de permisive

Și la Universitatea de Medicină din Cluj, tinerii pot urma cursuri de inteligență artificială.

Anca Buzoianu, rector UMF Cluj: „Vor fi învățați să utilizeze instrumente în redactarea articolelor științifice, tezelor de disertație și chiar să creeze un soft de inteligență artificială.”

Pe de altă parte, nu toate facultățile sunt la fel de permisive. La Universitatea Transilvania din Brașov, de pildă, inteligența artificială a fost interzisă pentru redactarea oricărui text supus evaluării, fie că vorbim de proiecte tehnice, referate sau eseuri. Iar sancțiunile pot ajunge până la exmatriculare.

Christian Ștrempel, reprezentant studenți în Senatul Universității Transilvania: „Se folosește în ultima vreme tot mai frecvent chat GPT-ul pentru a fenta lucrarea, pentru că studenții nu mai vor să scrie ei, vor să ajungă cât mai repede la rezultate.”

Mihaela Gheorghe, prorector Universitatea Transilvania: „Poate că în anumite domenii e posibil, în domeniul meu, eu sunt filolog, îmi dau seama.”

Un studiu Ipsos pentru Edge Institute arată că 7 din 10 români susțin digitalizarea în școli și cred că AI-ul poate fi o oportunitate pentru educație.

