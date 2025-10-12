Un cuplu britanic a descoperit o destinație de vis cu ajutorul ChatGPT. Nu au regretat: „A fost punctul culminant”

Stiri Diverse
12-10-2025 | 20:59
cuplu chatgpt
BBC

Tot mai mulți turiști apelează la inteligența artificială pentru a-și planifica vacanțele, de la alegerea destinațiilor până la organizarea itinerariilor.

autor
Aura Trif

Un raport recent al asociației de turism ABTA arată că aproape 8% dintre călători folosesc deja instrumente AI în acest scop, iar procentul crește semnificativ în rândul tinerilor.

Arcurile gotice ale bisericii Santa María de la Asunción domină colina din Castro Urdiales, un mic oraș de coastă cu aproximativ 30.000 de locuitori din nordul Spaniei. Aici și-a petrecut vacanța Alan Smith, un britanic de 62 de ani, care a ajuns în acest loc datorită ChatGPT, relatează BBC.

„A fost punctul culminant al vacanței. Era plin de viață, ca o versiune mai mică a orașului San Sebastián. Era mai mic și cu mult mai puțini turiști străini”, povestește el.

Alan și soția sa au plecat cu rulota din Kent spre nordul Spaniei, unde s-au întâlnit cu fiica lor și iubitul ei. Înainte de plecare, el a cerut ChatGPT să-i recomande locuri de vizitat, cu trasee scurte între destinații. Printre sugestii s-a aflat și Castro Urdiales.

Citește și
studenti
Inteligența artificială a devenit materie obligatorie la unele universități din România. „Face parte din viața noastră”

Alan spune că verifică toate recomandările făcute de chatbot cu ajutorul Google, pentru a se asigura că sunt reale. Deși a făcut singur rezervările, consideră că AI-ul este un instrument rapid și eficient.

Conform raportului ABTA, doar 3% dintre turiștii de vârsta lui Alan folosesc AI pentru planificarea vacanțelor, comparativ cu 18% în rândul celor între 25 și 34 de ani.

O turistă, indusă în eroare de ChatGPT

Hannah Read, o britanică de 37 de ani din Flintshire, nordul Țării Galilor, a avut mai puțin noroc. Încercând să organizeze o excursie în Norvegia, a întrebat ChatGPT dacă există un feribot din Marea Britanie spre această destinație. Răspunsul primit – o rută din Newcastle spre Bergen – s-a dovedit fals.

„Am fost dezamăgită când am aflat că informația era greșită, pentru că începusem deja să planific vacanța în minte”, spune ea. „Sfatul meu este să nu te bazezi 100% pe AI, ci să verifici mereu informațiile.”

Potrivit unor surse de călătorie, ultima dată când ruta menționată a fost operațională a fost în 2008.

Pentru David Harris, un britanic de 46 de ani, AI-ul s-a dovedit extrem de util. El a folosit ChatGPT pentru a crea itinerariul primei vacanțe a familiei sale la New York.

„Am vrut să vedem totul – de la casa lui Taylor Swift până la muzeul Ghostbusters”, povestește el.

ChatGPT i-a oferit un plan de vizitare organizat pe zone, astfel încât familia să poată merge pe jos între obiective. După câteva ajustări, David a obținut o listă „excelentă de lucruri de făcut” și spune că va apela din nou la AI pentru următoarea vacanță, în Marea Mediterană.

„Instrumentele AI pot ajuta enorm dacă știi cum să le folosești”, adaugă el.

Specialiștii: „Verificați tot ce recomandă AI-ul”

Alistair Berry, moderator al forumului UK Travel de pe Reddit, avertizează că AI-ul poate oferi și sfaturi eronate, dacă nu este utilizat cu discernământ.

„Vedem adesea turiști americani convinși de ChatGPT că pot vizita Londra, Edinburgh și Cotswolds în doar patru zile. În realitate, își vor petrece vacanța mai mult în trenuri”, spune el.

„AI-ul are un rol util în planificarea călătoriilor, dar trebuie verificat tot ceea ce recomandă. Altfel, riști să ai surprize tocmai când ar trebui să te relaxezi.”

A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. 10.000 de rezerviști sunt chemați la instrucție și trageri

Sursa: BBC

Etichete: vacanta, inteligenta artificiala, calatori, ChatGPT,

Dată publicare: 12-10-2025 20:59

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială
Stiri Stiinta
Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială

Inteligența artificială începe să rescrie piața muncii mai repede decât se așteptau specialiștii.

Inteligența artificială a devenit materie obligatorie la unele universități din România. „Face parte din viața noastră”
Stiri Educatie
Inteligența artificială a devenit materie obligatorie la unele universități din România. „Face parte din viața noastră”

Inteligența artificială a ajuns din chat-urile telefoanelor în programele universitare. Tot mai multe facultăți introduc această materie pentru ca studenții să învețe să folosească aplicațiile în mod corect.

Platformele de dating bazate pe inteligență artificială, între protecția femeilor și consolidarea stereotipurilor
Stiri Diverse
Platformele de dating bazate pe inteligență artificială, între protecția femeilor și consolidarea stereotipurilor

Site-urile de întâlniri bazate pe inteligența artificială susțin că elimină potențialul de exploatare a femeilor, dar criticii spun că, de fapt, acestea consolidează stereotipurile dăunătoare.

Recomandări
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”
Romania, te iubesc!
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă și este o realitate pe care o vedem tot mai des.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
Stiri externe
Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său

Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28