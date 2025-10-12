Un cuplu britanic a descoperit o destinație de vis cu ajutorul ChatGPT. Nu au regretat: „A fost punctul culminant”

Tot mai mulți turiști apelează la inteligența artificială pentru a-și planifica vacanțele, de la alegerea destinațiilor până la organizarea itinerariilor.

Un raport recent al asociației de turism ABTA arată că aproape 8% dintre călători folosesc deja instrumente AI în acest scop, iar procentul crește semnificativ în rândul tinerilor.

Arcurile gotice ale bisericii Santa María de la Asunción domină colina din Castro Urdiales, un mic oraș de coastă cu aproximativ 30.000 de locuitori din nordul Spaniei. Aici și-a petrecut vacanța Alan Smith, un britanic de 62 de ani, care a ajuns în acest loc datorită ChatGPT, relatează BBC.

„A fost punctul culminant al vacanței. Era plin de viață, ca o versiune mai mică a orașului San Sebastián. Era mai mic și cu mult mai puțini turiști străini”, povestește el.

Alan și soția sa au plecat cu rulota din Kent spre nordul Spaniei, unde s-au întâlnit cu fiica lor și iubitul ei. Înainte de plecare, el a cerut ChatGPT să-i recomande locuri de vizitat, cu trasee scurte între destinații. Printre sugestii s-a aflat și Castro Urdiales.

Alan spune că verifică toate recomandările făcute de chatbot cu ajutorul Google, pentru a se asigura că sunt reale. Deși a făcut singur rezervările, consideră că AI-ul este un instrument rapid și eficient.

Conform raportului ABTA, doar 3% dintre turiștii de vârsta lui Alan folosesc AI pentru planificarea vacanțelor, comparativ cu 18% în rândul celor între 25 și 34 de ani.

O turistă, indusă în eroare de ChatGPT

Hannah Read, o britanică de 37 de ani din Flintshire, nordul Țării Galilor, a avut mai puțin noroc. Încercând să organizeze o excursie în Norvegia, a întrebat ChatGPT dacă există un feribot din Marea Britanie spre această destinație. Răspunsul primit – o rută din Newcastle spre Bergen – s-a dovedit fals.

„Am fost dezamăgită când am aflat că informația era greșită, pentru că începusem deja să planific vacanța în minte”, spune ea. „Sfatul meu este să nu te bazezi 100% pe AI, ci să verifici mereu informațiile.”

Potrivit unor surse de călătorie, ultima dată când ruta menționată a fost operațională a fost în 2008.

Pentru David Harris, un britanic de 46 de ani, AI-ul s-a dovedit extrem de util. El a folosit ChatGPT pentru a crea itinerariul primei vacanțe a familiei sale la New York.

„Am vrut să vedem totul – de la casa lui Taylor Swift până la muzeul Ghostbusters”, povestește el.

ChatGPT i-a oferit un plan de vizitare organizat pe zone, astfel încât familia să poată merge pe jos între obiective. După câteva ajustări, David a obținut o listă „excelentă de lucruri de făcut” și spune că va apela din nou la AI pentru următoarea vacanță, în Marea Mediterană.

„Instrumentele AI pot ajuta enorm dacă știi cum să le folosești”, adaugă el.

Specialiștii: „Verificați tot ce recomandă AI-ul”

Alistair Berry, moderator al forumului UK Travel de pe Reddit, avertizează că AI-ul poate oferi și sfaturi eronate, dacă nu este utilizat cu discernământ.

„Vedem adesea turiști americani convinși de ChatGPT că pot vizita Londra, Edinburgh și Cotswolds în doar patru zile. În realitate, își vor petrece vacanța mai mult în trenuri”, spune el.

„AI-ul are un rol util în planificarea călătoriilor, dar trebuie verificat tot ceea ce recomandă. Altfel, riști să ai surprize tocmai când ar trebui să te relaxezi.”

