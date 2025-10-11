Platformele de dating bazate pe inteligență artificială, între protecția femeilor și consolidarea stereotipurilor

Stiri Diverse
11-10-2025 | 08:45
Femeie AI
Getty Images

Site-urile de întâlniri bazate pe inteligența artificială susțin că elimină potențialul de exploatare a femeilor, dar criticii spun că, de fapt, acestea consolidează stereotipurile dăunătoare.

autor
Stirileprotv

Eleanor, în vârstă de 24 de ani, este istoric polonez și lector la o universitate din Varșovia; Isabelle, în vârstă de 25 de ani, este detectiv în cadrul NYPD; Brooke, în vârstă de 39 de ani, e o gospodină americană care se bucură de un stil de viață opulent în Miami, finanțat de soțul ei, adesea absent.

Toate cele trei femei flirtează, discută și trimit fotografii nud și videoclipuri explicite prin intermediul unuia dintre numeroasele site-uri de dating pentru adulți care oferă o selecție din ce în ce mai realistă de femei generate de inteligența artificială pentru abonații dispuși să plătească o taxă lunară.

Mai multe detalii, pe Spot Media.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: inteligenta artificiala,

Dată publicare: 11-10-2025 08:45

