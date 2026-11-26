Banii, subiect tabu în familiile din România. Doar 2 din 10 părinți își lasă copiii adolescenți să-și gestioneze alocația
În multe familii din România, banii sunt încă un subiect tabu între părinți și copii. Un studiu recent arată că doar 2 din 10 adulți care au copii adolescenți îi lasă pe aceștia să decidă singuri cum să își folosească alocația.
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Și mai puțini vorbesc cu ei despre investiții. Experții spun că astfel de discuții despre bani ar trebui să înceapă de la vârste fragede. Iar un buget mic, pe care copilul îl gestionează singur, poate fi o lecție utilă mai târziu.
Andrei a împlinit de curând 18 ani și investește deja singur la bursă. Discuțiile despre bani au început acasă încă de când era în gimnaziu, cu o lecție simplă:
Andrei: „Am început să am o sumă alocată în fiecare săptămână, pe care eu trebuia să o gestionez, pe ce să o cheltuiesc, să am grijă să îmi ajungă pentru acea săptămână. Alocația au pus-o deoparte, într-un cont separat sunt investiți și dobânda compusă se adaugă, iar banii respectivi mi-i vor da tot mie.”
Astfel de povești sunt însă rare în România. Cei mai mulți tineri spun că nu au avut discuții cu părinții despre bani, bugetul familiei sau administrarea cheltuielilor.
Adolescenți: „Nu prea am vorbit pe partea asta, adică alocația ei o păstrau și au spus că, dacă am nevoie de haine sau altele, ei îmi cumpără orice vreau.” (...)
„Asta m-a interesat pe mine când am devenit puțin mai mare, pe la 18 ani, când am văzut ce fac cu banii și am zis să întreb am aflat când tot eu m-am interesat.”
Corespondent PROTV: „Aproape 8 din 10 părinți care au răspuns unui sondaj recent sunt de părere că, dacă există supraveghere, adolescenții pot învăța din propriile greșeli financiare, inclusiv din pierderea unor sume mici de bani.
Și totuși, în viața lor de zi cu zi, doar 2 din 10 îi lasă pe copii să decidă singuri cum să își folosească alocația, pe ce să o cheltuiască sau dacă să economisească bani. Și mai puțini, doar 15%, discută cu copiii despre investiții și riscurile asociate.”
Radu Puiu, reprezentantul companiei care a realizat studiul: „Mamele s-au arătat mai dispuse să vorbească cu copiii de la vârste mai mici, undeva începând cu 6 ani. În schimb, tații au părut mult mai conservatori și au considerat în proporție mai mare că abia în anii târzii de adolescență ar fi mai oportun, ceea ce nu pot spune că este o abordare greșită, dar îi face pe tinerii adulți să se confrunte cu anumite lipsuri în momentul în care trebuie să gestioneze bani.”
Studiul a fost realizat în această lună, prin interviuri online, pe un eșantion de 806 părinți din mediul urban, de peste 30 de ani, care au cel puțin un copil adolescent.
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