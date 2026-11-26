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Iar, odată colectați de la cumpărători sau compensați din bugetul de stat, banii ar fi vărsați imediat în bugetul general al Uniunii Europene. Așa sună propunerea Consiliului European, negociată la Bruxelles. Economiștii avertizează că această schimbare i-ar face pe clienți să comande electrocasnice produse în spațiul non-UE.

2,25 de euro înmulțit cu numărul de kilograme al aparatului, față de 45 de cenți în prezent. Aceasta este varianta de lucru pentru noul cuantum al taxei pentru ecologizarea deșeurilor electrice, numită „timbru verde”, care ar putea să intre în vigoare din 2028. Condiția este ca statele membre să accepte în unanimitate să cedeze bugetului consolidat al Uniunii fonduri pe care le folosesc în interes propriu.

Corespondent Știrile PRO TV: „În prezent, taxa pentru deșeurile electrice este inclusă în prețul de achiziție al produselor și ajunge la trei-patru lei la telefoane, cinci lei la laptopuri, 25 de lei la televizoare și 100 de lei la mașini de spălat și frigidere. Dacă valoarea timbrului verde ar crește la 2,25 euro pe kilogram, conform propunerii actuale, atunci, peste un an și ceva, costul ecologizării ar ajunge la 11 lei pentru telefoane, 20 de lei pentru laptopuri, 100 de lei la televizoare și aproape 500 de lei la electrocasnicele mari. S-ar schimba și destinația banilor. Cei 90 de milioane de euro pe an, colectați acum, sunt dirijați spre Administrația Fondului pentru Mediu, care finanțează programele Rabla și Casa Verde, și spre construirea complexelor care reciclează aparatură electrică. Dacă propunerea trece, noua taxă pentru deșeuri, plătită de clienți la cumpărare sau de statul român, din bugetul de stat, în funcție de vânzări, ar pleca direct spre bugetul Uniunii Europene.”

Potrivit calculelor Institutului European pentru Studii Economice, care oferă consultanță țărilor membre, în scenariul aprobării proiectului, România ar urma să verse anual în bugetul comunitar de la 435 de milioane de euro în sus.

Christian Năsulea, director executiv: „Ar veni să ia niște bani care sunt folosiți mai eficient în acest moment decât în alte programe și să-i ducem la Bruxelles pentru... Nu știm exact pentru ce. România este la 64% deșeuri recuperate, cu o țintă impusă de Uniunea Europeană de 65%. Și atunci, mai ales când ești o țară care mai are mult de lucru când vine vorba de reciclare, lăsați-ne banii de care avem nevoie ca să dezvoltăm în continuare aceste sisteme!”

Economiștii spun că schimbarea ar fi și mai problematică la achiziția de panouri solare. Unul singur cântărește în jur de 25 de kilograme, așa că timbrul verde ar ajunge la 300 de lei.

La o durată medie de utilizare de 25 de ani, clienții ar fi nevoiți să investească masiv într-un echipament care va deveni deșeu după extrem de mult timp.