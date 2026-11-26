Studiu: Plimbările scurte și repetate pe parcursul zilei ar putea fi mai eficiente pentru controlul glicemiei
Felul în care ne împărțim timpul dedicat mersului pe jos ar putea conta la fel de mult ca durata totală a mișcării.
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O cercetare realizată în SUA și Franța arată că mai multe plimbări scurte, răspândite pe parcursul zilei, pot ajuta la menținerea glicemiei în limite sănătoase mai mult decât o singură plimbare de 45 de minute.
Studiul, publicat în revista Obesity, a inclus 30 de adulți supraponderali sau cu obezitate, care petreceau în mod obișnuit peste șase ore pe zi stând jos. Timp de șase săptămâni, participanții au fost îndrumați să meargă în pas alert câte 45 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână.
Jumătate dintre ei au făcut mișcare într-o singură sesiune, iar ceilalți și-au împărțit timpul în reprize de câte cinci minute, pe parcursul zilei.
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