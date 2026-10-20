Guvernul Magyar a moștenit de la fostul premier Viktor Orban un deficit bugetar estimat la 7,5% din PIB pentru acest an, iar planul său este mai ambițios decât deficitul de 5,3% anticipat de analiștii consultați de Reuters într-un sondaj realizat săptămâna trecută.

„Este suficient să privim în jurul nostru, în Europa, pentru a înțelege amploarea importanței acestui lucru și miza”, le-a spus Magyar parlamentarilor, într-un discurs de peste două ore în care a prezentat bugetul pentru 2027.

„Exemplele Franței sau României arată exact unde se ajunge atunci când un guvern nu reușește, ani la rând, să țină sub control cheltuielile excesive, corupția și furtul”, a declarat el.

Așadar, bugetul Ungariei pentru 2027 va include o rezervă de 826 de milioane de euro, iar anunțarea țintei de deficit de 4,9% din PIB a dus forintul la cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni față de euro. Guvernul Magyar vrea să reducă deficitul sub pragul de 3% până în 2030 și să folosească fondurile UE deblocate pentru investiții în locuințe, infrastructură și gestionarea apei. Analiștii consideră ținta mai bună decât estimările pieței, dar atrag atenția că implementarea planului rămâne esențială.

Magyar adaugă cheltuieli noi de peste 6,2 miliarde de dolari

Așadar, noile cheltuieli ar urma să depășească 2.000 de miliarde de forinți (6,2 miliarde de dolari) anul viitor. Acestea includ 449 de miliarde de forinți pentru majorarea pensiilor, 677 de miliarde pentru creșterea salariilor din sectorul public, dublarea alocațiilor familiale și reduceri de impozite pentru peste două milioane de persoane cu venituri mici.

Magyar a declarat că eliminarea treptată a măsurilor generoase adoptate de Orbán înaintea alegerilor și a cheltuielilor unice ar îmbunătăți soldul bugetar cu 1,4 puncte procentuale din PIB. O taxă pe avere și majorarea impozitelor pentru marile companii ar aduce venituri suplimentare echivalente cu un punct procentual din PIB, a spus el.

Reducerea corupției și a cheltuielilor excesive din sectorul public ar genera economii de 1,5 puncte procentuale din PIB, în timp ce diminuarea costurilor de finanțare a datoriei ar contribui cu încă 0,1–0,2 puncte procentuale, a explicat premierul. În total, îmbunătățirea soldului bugetar ar ajunge astfel la patru puncte procentuale din PIB.

Magyar a precizat că va utiliza 1,4 puncte procentuale din această marjă pentru a-și respecta promisiunile electorale, iar restul de 2,6 puncte procentuale va fi folosit pentru reducerea deficitului.

Guvernul va introduce o taxă pe avere în valoare de 200 de miliarde de forinți, va majora cu 100 de miliarde de forinți taxele aplicate companiilor din sectorul energetic și va crește de la 9% la 11% impozitul pe profit pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală de peste 500 de milioane de euro.

Măsura costisitoare din perioada Orbán prin care gospodăriile sunt protejate de creșterile puternice ale prețurilor energiei va fi menținută, deși Uniunea Europeană a cerut Ungariei să o elimine treptat.