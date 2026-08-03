Plata pensiilor în sistemul public din România se face lunar, conform opțiunii fiecărui pensionar. Cei care primesc pensia prin intermediul CN Poșta Română SA o încasează între 1 și 15 ale lunii, la domiciliu.

În august 2026, însă, prima zi a lunii a fost într-o zi de sâmbătă, iar Poșta Română nu lucrează în weekend. În aceste condiții, poștașii vor începe să bată la ușile pensionarilor abia cu începere de luni, 3 august.

În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă, pensia poate fi ridicată de la ghișeul poștal în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii, conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

În cazul plăților restante, acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii, cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați.

Pensiile pe card vor fi virate pe 12 august 2026

Factorii poștali vor continua livrarea pensiilor la domiciliu până vineri, 14 august. Programul exact poate varia însă și în funcție de traseul poștașului sau de organizarea fiecărui oficiu poștal.

Pe de altă parte, pensiile pe card vor fi virate începând abia de miercuri, 12 august, dar nu mai târziu de data de 13 august. Aceasta este o zi de joi, astfel încât nu există niciun motiv de amânare a plății.

Lucrurile sunt încă neclare în cazul alocațiilor pentru copii. Data obișnuită de plată este 8 august, care cade însă într-o zi de sâmbătă.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat dacă vor proceda la plata cu o zi mai devreme, respectiv vineri, 7 august, sau o vor amâna până pe 19 august, în următoarea zi lucrătoare, de luni.