Deși este un drept universal, care nu depinde de venituri, există încă numeroase neclarități legate de condițiile de acordare, valoarea sumelor sau procedura de obținere.

În 2026, regulile de acordare rămân în mare parte neschimbate, însă există detalii esențiale pe care orice părinte ar trebui să le cunoască. De la cine are dreptul la alocație și până la termenele care pot influența plata, fiecare etapă contează atunci când vrei să eviți întârzierile sau pierderea unor sume.

Ce este alocația pentru copii și cine poate beneficia

Alocația de stat pentru copii este reglementată prin Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii și reprezintă o formă de sprijin financiar acordată de stat tuturor copiilor, fără discriminare.

Potrivit legii, beneficiază de alocație:

toți copiii cetățeni români cu vârsta de până la 18 ani

tinerii care au împlinit 18 ani, dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea acestora

Este important de menționat că acest drept nu este condiționat de veniturile părinților. Indiferent de situația financiară a familiei, copilul are dreptul la alocație.

De asemenea, beneficiază de acest drept și copiii cetățenilor străini sau ai persoanelor fără cetățenie, dacă locuiesc legal în România împreună cu părinții.

Un detaliu esențial, mai puțin cunoscut, este că titularul dreptului la alocație este copilul, chiar dacă plata efectivă se face către unul dintre părinți sau către reprezentantul legal. În practică, alocația este încasată de părintele care are copilul în grijă sau de persoana care îl îngrijește în mod legal, în cazul adopției, tutelei sau plasamentului.

Valoarea alocației pentru copii în 2026

Valoarea alocației este stabilită în funcție de vârsta copilului și de anumite situații speciale, cum ar fi existența unui handicap.

În 2026, cuantumul alocației este:

719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap)

pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap) 292 lei/lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani

pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani 292 lei/lună pentru tinerii peste 18 ani care urmează liceul sau școala profesională

pentru tinerii peste 18 ani care urmează liceul sau școala profesională 719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani

Aceste valori sunt cele aflate în plată la începutul anului și pot fi modificate în funcție de deciziile guvernamentale. Conform legii, alocațiile pot fi indexate anual în funcție de rata inflației, însă majorările nu sunt automate și depind de hotărârile adoptate de Guvern.

Un aspect important este că aceste sume sunt identice pentru toți copiii eligibili și nu variază în funcție de veniturile familiei sau de numărul de copii.

Situații speciale: copii cu dizabilități, familii monoparentale

Există anumite situații în care regulile de acordare a alocației au particularități, însă nu toate implică o valoare diferită.

Copiii cu dizabilități beneficiază de cuantumul maxim al alocației, respectiv 719 lei pe lună, indiferent de vârstă până la 18 ani. Această măsură reflectă nevoile suplimentare ale acestor copii și sprijinul acordat familiilor.

În cazul familiilor monoparentale, alocația nu este mai mare decât în cazul altor familii. Este o confuzie frecventă, însă trebuie clarificat că alocația de stat este același beneficiu pentru toți copiii. Familiile monoparentale pot beneficia însă de alte forme de sprijin social, distincte de alocație.

Pentru copiii aflați în plasament, adopție sau tutelă, alocația este acordată persoanei care îi are în îngrijire, conform deciziilor legale.

Acte necesare pentru solicitarea alocației

Pentru a beneficia de alocația de stat pentru copii, este necesară depunerea unei cereri însoțite de documentele justificative.

Documentele standard includ:

cerere tip

actele de identitate ale părinților

certificatul de naștere al copilului

certificatul de căsătorie sau livretul de familie actualizat

extras de cont, dacă se dorește plata în cont bancar

În funcție de situație, pot fi necesare și documente suplimentare, precum:

hotărârea de adopție

hotărârea de încredințare sau plasament

documente care atestă gradul de handicap

Este recomandat ca dosarul să fie complet și corect întocmit pentru a evita întârzierile în procesarea cererii.

Procesul de depunere a cererii pentru alocația copiilor

Cererea pentru acordarea alocației se depune la primăria localității de domiciliu sau reședință a reprezentantului legal al copilului.

Ulterior, dosarul este transmis către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, iar dreptul la alocație este stabilit prin decizie.

Un aspect esențial este momentul de la care se acordă acest drept. Conform legii, alocația se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, însă plata efectivă începe din luna următoare depunerii cererii.

Dacă cererea este depusă mai târziu, alocația poate fi acordată retroactiv, însă nu pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Alocația poate fi primită fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea aleasă.

Alte reguli importante pe care trebuie să le știi

Există câteva aspecte esențiale prevăzute de lege, care pot influența acordarea alocației.

Plata alocației poate fi suspendată dacă banii nu sunt ridicați timp de 3 luni consecutive, în cazul plății prin mandat poștal. Reluarea plății se face doar la cerere.

De asemenea, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a anunța orice schimbare care poate influența acordarea alocației, cum ar fi schimbarea domiciliului sau plecarea în străinătate. Nerespectarea acestei obligații poate duce la recuperarea sumelor încasate necuvenit.

Un alt aspect important este că alocația nu este impozabilă și nu poate fi executată silit, cu excepția cazurilor în care sumele au fost acordate nejustificat.

Alocația de stat pentru copii rămâne un drept esențial, acordat fără condiții de venit și destinat tuturor copiilor eligibili din România. Deși procedura nu este complicată, există detalii importante care pot influența momentul în care începi să primești banii sau continuitatea plăților.

De la depunerea la timp a cererii până la respectarea obligațiilor legale, fiecare pas contează. Într-un context în care costurile de trai sunt în creștere, acest sprijin lunar poate face diferența pentru multe familii.