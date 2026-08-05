Astfel, vineri, vor fi virate în conturile bancare drepturile aferente alocaţiei de stat pentru copii, indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi stimulentului de inserţie, transmite Agerpres.

Aceste beneficii de asistenţă socială sunt acordate, la nivel naţional, astfel: alocaţia de stat pentru copii, de care beneficiază peste 3,3 milioane de beneficiari; indemnizaţia pentru creşterea copilului, pentru aproximativ 146.000 de părinţi sau reprezentanţi legali care şi-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului; stimulentul de inserţie, de care beneficiază peste 69.000 de părinţi care au ales să revină la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 august, prin intermediul oficiilor poştale.

De asemenea, drepturile aferente celor aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilităţi vor fi achitate începând cu 14 august.

Sumele pentru plata celorlalte beneficii de asistenţă socială (alocaţia lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate prin agenţiile teritoriale, începând cu 20 august.

Conform datelor centralizate de ANPIS, în prezent, la nivel naţional aproximativ opt milioane persoane beneficiază de prestaţii de asistenţă socială. Volumul total al plăţilor se ridică la aproape trei milioane de lei.