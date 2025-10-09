Primele semne ale bolilor de inimă pot fi depistate timpuriu. De ce este esențială ecografia cardiacă

La 18 ani e recomandată deja o ecografie a inimii. Aceasta verifică inclusiv valvele acestui organ vital. În interiorul inimii, găsim uși prin care trece sângele. Se numesc valve care trebuie investigate anual prin ecografie.

Una dintre valve e cea mai afectată de trecerea inevitabilă a timpului. Vedem rezolvările.

Stanislav Rurac, medic primar chirurgie cardiovasculară: „Aici vedem valva aortică în mișcare și valva mitrală, deci într-o singură imagine am văzut cele 2 valve, cel mai importante valve din structura noastră cardiacă”.

Valva aortică face legătura între inimă și aorta, cel mai mare vas din organism. Suportă, de-a lungul vieții, presiuni uriașe. La care se adaugă trecerea timpului. Stenoza de valvă aortică este cea mai frecventă boală, care privește valvele.

Stanislav Rurac, medic primar chirurgie cardiovasculară: „Stenoza înseamnă îngustarea orificiului valvei aortice și atunci sângele nu poate trece în cantitate normală prin acea valvă. Îmbătrânind, îmbătrânește și valva, exact ca o ușă pe care o folosești zilnic, se strică și trebuie schimbată, la fel se întâmplă și cu valva aortică”.

Dacă nu mai e perfectă, mușchiul inimii începe să crească în volum. Aceasta pentru că trebuie să furnizeze sânge printr-o ușă mai îngustă. Structura se înlocuiește cu valve biologice sau mecanice, mai nou, prin operații minim invazive.

Valvele inimii trebuie investigate, prima oară, în maternitate. Se descoperă astfel eventualele malformații. Ecografia cardiacă se recomandă și când se termină creșterea la 18 ani. Și de la 18 ani ar trebui inclusă, anual, în examenul cardiologic pentru toată viața.

Pentru protecția tuturor structurilor inimii, medicii cardiologi ne spun să ne mișcăm în fiecare zi.

Iulian Călin, cardiologie intervențională: „Mișcarea nu înseamnă doar un mers agale, pe stradă, ci mișcare înseamnă un regim de efort fizic regulat și intens, un pas alert, ca și cum ne grăbim, minim 30 de minute pe zi”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













