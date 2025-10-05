Noile medicamente pentru slăbit ajută și inima, ficatul și rinichii. Inițial au fost concepute pentru tratarea diabetului

Medicamentele pentru slăbit, date de medicul endocrinolog sau diabetolog, acționează asemenea unui hormon produs în intestin și scad senzația de foame.

Medicamentele destinate scăderii ponderale au efecte bune inclusiv asupra inimii și asupra vaselor mari de sânge. Ne explică medicul primar cardiolog, Anca Tău.

Dr. Anca Tău, medic cardiolog: În momentul de față, în ghidurile de cardiologie au intrat ca medicație de ghid și de prevenție cardiovasculară aceste molecule, care sunt extrem de benefice pe tot sindromul metabolic. Au un efect benefic pe reducerea greutății corporale, asta e cel mai bun lucru pe care îl fac, reducând greutatea corporală acționează pe tot ce înseamnă obezitate. Pentru că obezitatea este în acest moment o boală. Această boală ține sub umbrela ei rezistența la insulină, boala pulmonară, apnee în somn, boala de vase mici cerebrale. Ameliorându-se greutatea corporală, se ameliorează și sindromul metabolic. Obezitatea e recunoscută ca o boală cronică și ea se tratează. Până acum nu existau medicamente de genul acesta.

Medicamente pentru diabetici, transformate în remedii pentru slăbit

În interiorul intestinului subțire, găsim un hormon care ajută pancreasul să producă insulină. Același hormon îi spune creierului să scadă senzația de foame, iar alimentele vor rămâne mai mult timp în tubul digestiv. Hormonul se numește GLP-1.

Alături de el, un alt hormon, produs tot de organism și numit GIP, determină pancreasul să regleze glicemia. Industria farmaceutică a copiat substanțele naturale. Inițial, medicamentele rezultate au fost destinate tratării diabetului de tip 2. Apoi au intrat în tratamentul obezității. De ce?

Vă îngrășați. Vor apărea – într-un timp – și diabet, și ficat gras. Rinichii sunt afectați. Suferă major vasele de sânge și inima. Apare hipertensiunea. Iar aceste boli sunt legate. Vorbim despre așa-numitul sindrom metabolic.

Industria farmaceutică a avut o surpriză majoră în privința acestor medicamente. Sunt primele care pot gestiona tot sindromul metabolic. Ne explică profesor universitar doctor, Laura Iliescu:

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: Noi avem receptori pentru aceste substanțe la nivelul sistemului nervos, la nivelul pancreasului, la nivelul tubului digestiv. Au o acțiune benefică pe mai multe organe implicate în ceea ce numim sindromul metabolic. Ficatul gras – acționează pe steatoza hepatică tocmai prin acest rol antiinflamator la nivelul ficatului, cu efect antioxidant, pe aparatul cardiovascular, peste tot. La nivelul rinichiului – pentru că determină creșterea eliminării de sodiu, adică are efect pe hipertensiune. Și rinichiul e implicat în acest cerc metabolic. Are toate aceste efecte foarte bune.

Ce verifică medicul înainte de tratament

Înainte de tratament, medicul vă face analizele uzuale de sânge. Verifică funcția, dar și structura pancreasului, prin ecografie. Verifică vezica biliară. De asemenea, funcția și structura glandei tiroide. La fiecare 6 luni, repetați analizele de sânge, ecografia de abdomen și cea de tiroidă. Aceasta deoarece hormonul poate stimula creșterea anormală a anumitor celule din tiroidă.

Luate corect, după analize obiective, se consideră că medicamentele au puține efecte secundare.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: Dar nu te oprești și te întorci din nou la același stil de viață. Această biciuire metabolică nu este corectă. Medicamentul trebuie integrat într-un complex. Nu te scutește medicamentul de un exercițiu fizic și de o dietă adecvată. Toate împreună își fac treaba.

Dr. Anca Tău, medic primar cardiolog: Nu suntem în situația în care poți să iei medicamentul magic și stai liniștit pe canapea și te uiți la televizor. Pe lângă aceste medicamente, aceste molecule noi, activitatea fizică și dieta rămân mandatorii.

