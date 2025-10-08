Un pahar de vin pe zi poate dăuna inimii. Medicii avertizează asupra consumului de alcool cronic

08-10-2025 | 10:15
Consum cronic de alcool înseamnă și un pahar de vin în fiecare zi. Alcoolul este toxic pentru inimă și nu doar în cantitate mare. Inima se poate dilata mult, apare astfel oboseala la eforturi mici.

Alcoolul e toxic în primul rând pentru ficat și creier. Analizele de sânge arată obiectiv ce face alcoolul în organism. Globulele roșii devin mai mari și se văd în hemoleucogramă.

Laura Iliescu, medicină internă, Institulul Clinic Fundeni: „Din cauza consumului de etanol, fac malabsorbții diferite. Au o cantitate de B12 modificată și toate acestea dau structura și funcția normală a globulei roșii”.

Cele două analize, care arată funcția ficatului, se numesc AST și ALT. În consum cronic de alcool - crește AST. Și o alta analiză, numită GGT, e modificată. Vorbim despre o enzimă din ficat, implicată în procesele legate de inflamație, dar și în procesele legate de substanțe cancerigene.

Ce înseamna cardiomiopatie?

Iulian Călin, medic primar cardiolog: „Inima se contractă foarte mult, se bombează, nu mai are forță de contracție și oamenii obosesc la eforturi minime, ușoare. Ajung cu stază, adică cu apă care se oprește în sistemul venos periferic și picioare umflate, cum e un pacient cu insuficiență alcoolică. Avem voie să consumăm alcool - 120-130 de grame de alcool pe săptămână - dacă ești bărbat - și vreo 70 de grame dacă ești femeie, asta înseamnă o sticlă de vin”.

O sticlă de vin, dar consumată pe tot parcursul săptămânii - ar fi limita de siguranță. Dacă aveți însă hipertensiune, e mult:

Iulian Călin, medic primar cardiolog: „Pacienții care iau un tratament de tensiune arterială și este controlată, dacă consumă alcool nu reușim să îi controlăm corect cu tratamentul. De asta le recomandăm să evite consumul de alcool”.

