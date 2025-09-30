Ana Ularu, la „Cafea cu visuri”. Ce spune despre „Trădătorii”, o producție-fenomen cu un succes imens în peste 25 țări

Când realitatea îți depășește cele mai îndrăznețe visuri, iar viața te poartă în cele mai îndepărtate și neașteptate colțuri de lume și îți scoate în cale oameni care-ți marchează profund existența, poți spune cu mâna pe inimă că ești binecuvântat.

Iar dacă ești actriță și ai jucat în peste 60 de producții de cinema și televiziune, ai lucrat alături de regizori de Oscar și de actori precum: Tom Hanks, Keanu Reeves sau Bradley Cooper, poți spune că trăiești o viață fabuloasă.

Ana Ularu, invitata noului episod Cafea cu visuri, știe asta cel mai bine.

Oana Andoni: „De mică ai visat să fii actriță?”

Ana Ularu: „Da, dintotdeauna. N-am avut nicio etapă intermediară.”

După ce a primit un rol, la vârsta de 9 ani, într-o producție franceză, nimic nu a mai stat în calea succesului ei, iar acum este un nume apreciat la Hollywood.

Oana Andoni: „Ai visat vreodată să joci alături de nume atât de mari ale cinematografiei?”

Ana Ularu: „Nu, n-am visat asta. În momentul în care am ajuns acolo, am vrut să fac bine ce am de făcut, pur și simplu.”

Oana Andoni: „Cum e să joci alături de Keanu Reeves?”

Ana Ularu: „Excelent. Mai ales că noi ne-am înțeles foarte bine. Am avut și o chimie foarte bună. E un om absolut minunat. Este pe cât de cald și modest, pe atât de generos și inteligent.”

Oana Andoni: „Cum e să fii colegă cu Tom Hanks?”

Ana Ularu: „A, tot foarte mișto. Am avut noroc de colegi faimoșifabuloși. Am fost invitată la ziua lui, alături de familia lui și echipa de producție.”

După ce a cucerit marile ecrane, s-a bucurat de succes pe Netflix și a câștigat inimile spectatorilor de teatru, Ana Ularu a acceptat o nouă provocare: aceea de a fi gazda reality-show-ului Trădătorii, o producție-fenomen cu un succes imens în peste 25 țări.

Ana Ularu: „Este un proiect fabulos, e un format incendiar (...) Pentru mine, experiența aceasta a fost ceva extrem de greu, extrem de intens, dar teribil de plăcut. Mi-a plăcut la nebunie. E cel mai bun reality-show posibil.”

