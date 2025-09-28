Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială

28-09-2025 | 10:25
Toate produsele ambalate conțin sare adăugată. Ce să cumpărăm ca să fie sigure? Medicii nefrologi au o recomandare: ne uităm pe eticheta nutrițională și vedem ce procent de sodiu are produsul alimentar.

Are peste 1,5 grame la 100 de grame? Atunci mai bine lăsăm produsul pe raft.

Sodiul și potasiul – acești electroliți sau ioni, sau minerale – stau în fiecare celulă. Sodiul în afară, potasiul în interior. Datorită lor funcționează creierul. Și tot datorită lor bate inima. Rinichii îi reglează. Reușesc perfect, dacă funcționează normal. Pentru că reglează aceste minerale, nu au nevoie de sare în cantitate mare, adică de sodiu. Ne explică medicul nefrolog Cristina Căpușă.

Conf. univ. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Foarte important să încercăm să folosim și alte condimente în afară de sare: busuioc, tarhon, cimbru, dau gust bun mâncării, și ar trebui să ne obișnuim în ciuda educației din moși-strămoși. Să gătească în casă din legume cumpărate proaspete și nu să ia borcanul cu mazăre să facă mâncare cu mazăre, ci mazăre din piață sau mazăre congelată”.

Legumele proaspete conțin o cantitate mare de potasiu. Gătite cu ierburi aromatice și nu cu exces de sare, ajută rinichii. Când în organismul nostru este prea multă sare, va crește tensiunea arterială, pentru că atrage apa. Pe de altă parte, prea multă sare înseamnă puțin potasiu, iar vasele de sânge nu se mai relaxează. În aceste condiții crește din nou tensiunea. Și nu este bine pentru noi.

Așa apar dezechilibre între sodiu și potasiu – nu neapărat mari. Inima bate haotic și apar palpitațiile. Vorbim cu specialistul aritmolog Gabriela Răileanu.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Inima este un mușchi și el acționează pe baza modificărilor dintre sodiu și potasiu la nivelul membranei celulare. Dacă aceste două minerale nu mai sunt în echilibru, pot apărea aritmii severe. În funcție de modul în care funcționează rinichiul, nivelul lor în sânge crește sau scade. Trebuie să fie un echilibru, pentru că valorile nu trebuie mult modificate ca să vedem pe electrocardiogramă”.

Pe EKG se vede cum inima bate prea repede ori prea încet – ambele situații sunt periculoase.

Rinichii pierd din capacitatea lor – 1% pe an, după 40 de ani. Nu au nevoie de exces de sare niciodată. Calculați cel mult 5 grame de sare pe zi. Și, anual, aveți nevoie de analize de sânge care arată funcția renală: creatinina, rata de filtrare. Plus analiza de urină.

