Etna, din nou activă. Erupțiile au oferit schiorilor de pe pârtiile vecine un spectacol nocturn. FOTO&VIDEO

Stiri externe
28-12-2025 | 16:22
Etna
AFP

Craterul de nord-est al vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend, printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews.

autor
Ioana Andreescu

Erupțiile, vizibile de pe pârtiile de schi din apropiere, le-au oferit turiștilor și localnicilor un spectacol nocturn rar.

Sâmbătă, la ora locală 0.45 (1.45, ora României), un cutremur cu magnitudinea de 2,4 a avut loc în zona Etnei, la o adâncime de 32 de kilometri, un nou indiciu al „agitației” vulcanului. Unii experți estimează că această fază de activitate nu este neobișnuită, însă Etna rămâne atent monitorizată.

Citește și
vulcanul etna
O metodă inovatoare monitorizează magma Etnei. Cercetătorii italieni pot anticipa erupțiile vulcanului

Craterul a emis ultima oară o fântână de lavă în 1998. Erupția din acest weekend reamintește vitalitatea constantă a vulcanului.

Crimă șocantă la Sibiu: o femeie a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama, apoi i-a vândut bunurile și s-a mutat în Dubai

Sursa: News.ro

Etichete: vulcan, Etna, eruptii vulcanice,

Dată publicare: 28-12-2025 16:22

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”
Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”
Citește și...
Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate. Autoritățile italiene cresc temporar nivelul de alertă
Stiri externe
Vulcanul Etna prezintă noi semne de activitate. Autoritățile italiene cresc temporar nivelul de alertă

Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente şi cantităţi mici de cenuşă din craterul său de nord-est, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie.

O metodă inovatoare monitorizează magma Etnei. Cercetătorii italieni pot anticipa erupțiile vulcanului
Stiri Diverse
O metodă inovatoare monitorizează magma Etnei. Cercetătorii italieni pot anticipa erupțiile vulcanului

O metodă recentă de monitorizare a mișcărilor magmei de sub Muntele Etna ar putea ajuta oamenii de știință să prevadă erupțiile, arată un studiu al cercetătorilor INGV, publicat în Science Advances.

Apropierea de Etna a fost interzisă pentru turiști. Regula impusă de autoritățile italiene
Stiri externe
Apropierea de Etna a fost interzisă pentru turiști. Regula impusă de autoritățile italiene

Etna, cel mai activ vulcan al Europei, a devenit zonă interzisă pentru turiști.

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Decembrie 2025

02:31:48

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28