Etna, din nou activă. Erupțiile au oferit schiorilor de pe pârtiile vecine un spectacol nocturn. FOTO&VIDEO

Craterul de nord-est al vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene în acest weekend, printr-o nouă activitate stromboliană, relatează Euronews.

Erupțiile, vizibile de pe pârtiile de schi din apropiere, le-au oferit turiștilor și localnicilor un spectacol nocturn rar.

????????????Etna volcano in Sicily has resumed eruptive activity: Strombolian explosions and lava fountains visible from the ski slopes. Europe's most active volcano, Etna in Sicily, entered a new phase of eruption on December 27, 2025, which will continue on December 28. According to… pic.twitter.com/MzZVv0lMVg — ????geopolitics in the picture (@geogeolite) December 28, 2025

Sâmbătă, la ora locală 0.45 (1.45, ora României), un cutremur cu magnitudinea de 2,4 a avut loc în zona Etnei, la o adâncime de 32 de kilometri, un nou indiciu al „agitației” vulcanului. Unii experți estimează că această fază de activitate nu este neobișnuită, însă Etna rămâne atent monitorizată.

#NEWS | ???????? — A powerful eruption of Mount Etna occurred in Sicily, according to Virgilio. During the peak of its activity, lava flowed from the volcano's vent, reaching heights of up to 300–400 meters. A column of ash rose several kilometers and covered several populated areas.… pic.twitter.com/SqdSQPaGsT — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) December 28, 2025

Craterul a emis ultima oară o fântână de lavă în 1998. Erupția din acest weekend reamintește vitalitatea constantă a vulcanului.

