De ce crește pulsul fără efort. Legătura dintre anemie, tiroidă și funcția rinichilor

Doctor de bine
05-10-2025 | 10:29
Pulsul crește rapid și fără mișcare intensă. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede. Dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.

Andreea Groza

Fierul din celulele roșii se combină cu oxigenul. Așa respirăm. Tot fierul preia dioxidul de carbon și îl elimină. Trăim cu ajutorul acestui mineral. Când sunt prea puține celule roșii în sânge, apare anemia.

Conf. univ. Dr. Cristina Căpușă, medic primar: „Dacă vrem să vedem care e statusul fierului în organism, nu trebuie să dozăm fierul în sânge, doar feritina în sânge, care ne spune despre depozitele de fier din organism. Și saturația transferinei, pentru că transferina e proteina care transportă și saturația ei e cea care ne spune dacă fierul e disponibil pentru globulele roșii.”

Trei luni trăiește o celulă roșie din sânge.

Fierul conținut de o celulă roșie e atât de important încât va fi recuperat de organism și nu distrus, odată cu celula îmbătrânită. Măduva osoasă produce celule roșii noi și va folosi fier reciclat. 25 de mg de fier avem nevoie zilnic. Doar 2 mg pe zi luăm din ce mâncăm, în special din carne roșie. Restul este fier reciclat, din organism.

anemie
Anemia, cauze și simptome. Motivul pentru care această afecțiune nu se tratează automat cu fier

Aveți anemie? Pulsul nu e... adecvat. Ne explică medicul cardiolog, specializat în activitatea electrică a inimii, Gabriela Răileanu:

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Are anemie, are hemoglobină puțină și, când face cel mai mic efort, pulsul crește rapid peste 100 de bătăi pe minut. De ce? Inima simte nevoia de a recircula acea hemoglobină, să ajungă mai repede la mușchi. Determină un puls mai mare decât normal. La un pacient cu anemie, corectăm anemia și se va corecta și pulsul.”

Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede, chiar dacă nu facem efort. Free T4, TSH și ATPO sunt analizele care ne arată cum funcționează tiroida. Corectați funcția tiroidei și veți corecta și pulsul.

Rinichii reglează permanent electroliții sodiu și potasiu. Datorită lor bate inima. Dacă nu îi reglează perfect, vor apărea aritmii.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Inima este un mușchi și el acționează pe baza modificărilor dintre sodiu și potasiu la nivelul membranei celulare. Rinichii elimină sau absorb aceste elemente ionice și, în funcție de modul în care funcționează rinichiul, nivelul lor în sânge crește sau scade. Trebuie să fie un echilibru, pentru că valorile nu trebuie mult modificate ca să vedem pe electrocardiogramă.”

Tulburările acestor electroliți se văd în electrocardiogramă. Dacă apar aritmii, adică palpitații, mergeți la medic, pentru că pot exista cauze banale. Odată corectate, se corectează și pulsul.

Lipsa de fier poate duce la palpitații. Cum aflăm dacă avem anemie și cum o tratăm
Doctor de bine
Lipsa de fier poate duce la palpitații. Cum aflăm dacă avem anemie și cum o tratăm

Palpitațiile pot apărea din cauza tiroidei, dar și pentru că fierul din organism nu e suficient. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede, dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.

Anemia, cauze și simptome. Motivul pentru care această afecțiune nu se tratează automat cu fier
Doctor de bine
Anemia, cauze și simptome. Motivul pentru care această afecțiune nu se tratează automat cu fier

În România, tiroidita autoimună este una dintre cele mai frecvente boli. O femeie din șapte va face boala. Produce secundar anemie, asemenea oricarei boli cronice.

Anemia, a doua cea mai frecventă boală. Care sunt cauzele și cum trebuie tratată
Doctor de bine
Anemia, a doua cea mai frecventă boală. Care sunt cauzele și cum trebuie tratată

Toate bolile cronice produc inflamație. Moleculele de inflamație produc, la rândul lor, anemie, prin lipsă de fier.  

