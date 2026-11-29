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La vârsta adultă, vă recomandăm să exersați la sala de forță puterea generată de mușchii mâinii, degetelor și antebrațului, atunci când strângeți sau susțineți un obiect. Valorile scăzute ale forței de prindere sunt asociate cu risc mare de boli cardiovasculare.

Corespondent Pro TV: „Forța de pindere a mâinii nu măsoară doar mușchii mâinii sau ai antebrațului, ci apreciază masa musculară totală și starea biologică de îmbătrânire. Este în legătură directă cu riscul cardiovascular, ne spun medicii”.

În cabinetul medical, forța de prindere se măsoară obiectiv cu un dinamometru. Testul e neinvaziv. Ne explică mnedicul hematolog, Mircea Munteanu:

Mircea Munteanu, medic specialist heamtolog: „Pe mine nu mă interesează să desfac borcane, ci mă înteresează să știu că mâna e ca o prelungire a sistemului nervos așa că, dacă am o bună musculatură, am și nervi buni și un sistem osos foarte eficient. Da, pentru fiecare 5 kilograme mai puțin decât limita inferioară, studiile au dovedit că riscul pentru orice boală cardiovasculară crește cu 17%, mie mi se pare incredibil de mult”.

Sistemul nervos, sistemul muscular și sistemul osos. Toate se antrenează la sala de forță. Exercițiile de forță măresc forța de prindere. Și tot acestea sunt singurul ajutor pentru prevenirea osteoporozei, în cazul ambelor sexe.

Mircea Munteanu, medic specialist heamtolog: „Execitiie de forța conterază - ori am greutatea corpului, ori trebuie să aduc un stimul mai mare decât să stau în picioare. Fără musculatură, nu pot să am un os sănătos, nu am văzut cazuri”.

O meta analiză, care stânge informațiile a 42 de studii, făcute pe peste trei milioane de oameni, arată că forța de prindere a mâinii este un predictor mai puternic decât tensiunea arterială sistolică.

O strângere de mână de câteva secunde dă mai multe informații despre vârsta reală a corpului decât analizele medicale.