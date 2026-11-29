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Trecem printr-o viroză sau printr-o gripă. După infecția virală, un microb care locuiește în mod normal în gât poate să devină, dintr-o dată, agresiv. Adică să determine o infecție pulmonară. Ne explică expertul imunolog Veronica Lazăr.

Prof. univ. Dr. Veronica Lazăr, Facultatea de Biologie: „Organismul trecut printr-o viroză e mai sensibil, mai vulnerabil și pneumococul, care se află în faringe, manifestă potențial oportunist. Poate să își manifeste acest potențial patogen și să coboare pe cale descendentă, să ajungă până în țesutul pulmonar”.

Aici provoacă așa-numita pneumonie pneumococică. Dă simptome severe la nivelul plămânilor.

Prof. univ. Dr. Veronica Lazăr, Facultatea de Biologie: „Avem un vaccin, un vaccin pneumococic, care menține o perioadă de protecție mai îndelungată, mergând până la 10 ani”.

În cazul copiilor nevaccinați, infecția poate cauza tulburări vasculare grave. Vaccinul este acum în programul național de imunizări.

Conf. univ. Dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie: „Vorbesc de vaccinări din programul obligatoriu. S-a ajuns la acoperiri de sub 70%. Asta e grav. Pentru că imunitatea colectivă devine funcțională la 80% și deplin funcțională la 90-95%”.

Hipertensiune, diabet, boli de inimă, boli ale ficatului ori ale rinichilor. În cazul adulților cu boli cronice, sistemul imunitar nu este echilibrat. Din acest motiv, pot apărea des pneumonii bacteriene atât iarna, cât și vara! Peste 90% dintre toate pneumoniile sunt cauzate de pneumococ. Din cauza abuzului de antibiotice din ultimii zeci de ani, microbul este rezistent la antibiotice! De aceea, și adulții au nevoie de vaccinare antipneumococică.

Vaccinul pneumococic a fost inclus în Programul național de imunizare în 2013. Până în 2017, nu au existat și fonduri pentru ca acest vaccin să se facă gratuit celor mici. Toți adulții cu boli cronice au nevoie, o dată la 5-10 ani, de vaccinul antipneumococic. Este vorba de persoane cu diabet, hipertensiune, boli ale ficatului ori ale rinichilor.