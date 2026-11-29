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Este un ajutor imunitar excelent. Vedem argumentele la imunologie. O porție aburindă de sarmale conține varză murată, dar și borș adăugat pentru gust. Două surse excelente de probiotice, împachetate în gust delicios. Probioticele sunt microorganisme vii cu structură complexă. Datorită structurii au rol imunomodulator. Dar varza murată ori borșul adăugat sunt fierte în acest preparat sau trecute prin temperatură mare la cuptor. Și așa sunt importante pentru sistemul imunitar uman. Pentru că devin post...biotice. Ne explică expertul imunoloog, Vernica Lazăr.

Veronica Lazăr, Faculatea de Biologie: „Sunt doar inactivate prin fierbere, în schimb rămân în stare de celule neviabile și pot să manifeste efecte imunostimalorii. Pun semnul egal -post biotice”.

Adică participă la echilibrul sistemului imunitar.

Gustul acrișor dat de borș ori de varza murată. Acest gust arată că, odată consumate saramalele, vom ingera automat acid lactic. Nu se distruge prin fierbere.

Veronica Lazăr, Faculatea de Biologie: „Din toate procesele fermentative realizate de specii de lactobabili dar nu numai, rezultă acidul lactic, produsul metabolic principal este acidul lactic, care este un antiseptic puternic. Și nu este inactivat termic, își manifestă efectul în continuare”.

Nu uităm cu atenție la fibrele din varză maurată. Aceleași fibre găsim însă în legume, fructe și cereale integrale. Fibrele alimentare ajung în colon și sunt procesate de bacterii.

Corespondent Pro TV: „25-30 de grame de fibre avem nevoie zilnic. Nu putem ajunge la aceste grame doar cu o porție de sarmale sau o porție de varză murată. Dar ajungem dacă în aceeași zi mâncăm și 2 fructe ori cereale integrale, ce vă place, sau o garnitură de leguminoase - mazăre, fasole ori linte”.

La nivel colonului, fibrele procesate de bacterii produc așa numiții acizi grași cu lanț scurt. Organismul uman se hrănește cu glucoză, dar, în intestin, celulele, numite colonocite, iau 10% din energie din acești acizi grași cu lanț scurt. Butiratul este principalul. Ne explică medicul gatroenterolog, Roxana Voica.

Roxana Voica, medic primar boli infecțioase doctor: „Ca să facem prevenție de cancer de colon și alte boli intestinale, avem nevoie de butirat fără de care colonocitele nu sunt hrănite corespunzător și nu își mențin starea de sănătate. Butiratul trebuie privit că un punct care influențează direct sistemul imunitar”.

Acizii grași cu lanț scurt, produși din fibre, trec și în circulația generală.

Veronica Lazăr, Faculatea de Biologie: „Să aibă un efect antiinflamator la nivel sistemic, stimulează diferențierea limfocitelor T reglatoare cu funcții supresoare, celelulele care secretă interleukina 10 cu un rol antiinflamator major. Cu un rol rol foarte important în reducerea acestui nivel de inflamație sitemică”.

Trebuie redusă pentru că, în inflamația sistemică, apar toate bolile.