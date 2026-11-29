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Pancreasul e legat de intestin. Și intestinul participă la digestie și produce și... hormoni. De axa intestin-pancreas depinde greutatea pe care o avem.

Corespondent Pro TV: „Vedem o legătură bidirecțională ficat -intestin și una bi-directională pancreas - intestin. Aceste căi de comunicare coordonează digestia și răspunsul imun. Și toate informațiile sunt trimise creierului”.

Ce am inventat cel mai bine în privința scăderii ponderale și în imunitate, ținând cont de această comunicare uriașă intestin-pancreas-ficat-creier? Se numește dietă mediteraneană.

Mâncăm, iar tubul digestiv transformă alimentele în glucoză, adică în zahăr. Glucoza din intestin stimulează producția hormonului GLP1.

Intestinul, de fapt, secretă hormonii GLP1 și GIP. Au fost copiați de industria farmaceutică și integrați în așa numitele „injecții de slăbit".

Hormonii GLP1 și GIP, secretați de intestin - vorbesc cu pancreasul. Și îl pun să producă insulină. De aceea, medicamentele de slăbit controlează diabetul. Ne explică profesorul universitar doctor Laura Iliescu.

Laura Iliescu, medic primar medicină internă, medic primar gastroenterolog Institul clinic Fundeni: „Sunt 2 subtanțe hormonale secretate din intestin și care ajung la pancres și vorbim de GLP 1 și GIP. Acest 2 hormoni realizează în pancreas secreția de insulină și glucagon. De aceea e importantă stimularea GLP1 și medicația importantă e GLP1”.

Dar hormonul natural GLP1 se distruge în doar 2 minute. Medicația, care copiază hormonul, are efecte mai lungi. Pe de altă parte, pentru că înțelegem legăturile între creier-pancreas-intestin mai bine, s-au dezvoltat medicamente care împiedică distrugerea naturală a hormonului GLP1.

Laura Iliescu, medic primar medicină internă, medic primar gastroenterolog Institul clinic Fundeni: „Există medicație împotriva enzimei care degradează GLP1 e o mare realizare științifică ca pe acest lanț să găsim cel medicamentul cel mai bun. E ca o ședință între intestin pancreas - ficat- creier”.

Pancreasul și intestinul comunică nervos prin nervul vag. Comunică anatomic. Comunică prin hormoni. Dar și prin enzime digestive, care fac digestia. Și totul comunică cu uriașul sistem imunitar.

Ne uităm la cele 2 kilograme de bacterii pe care le conținem. Nu le faceți rău!

Laura Iliescu, medic primar medicină internă, medic primar gastroenterolog Institul clinic Fundeni: „Toată lumea ia pentru stomac, un antiacid că mă doare stomacul, în capul pieptului și favorizeaă infecția cu helicocabacter și bacteriile rele din intestin ca și alimentația care nu e ce trebuie”.

Medicamentele luate după ureche, antiacid, au același efect ca antibioticele. Distrug bacteriile bune și alimentația preponderent cu zahăr, grăsimi și lipsită de fibre. Distruge bacteriile bune.

În plus, acest tip de alimentație fast food împinge bacteriile rele din intestin să treacă în sânge. Așa poate apărea pancreatita. Pentru că bacteriile ajung din intestin în… pancreas. Ce pot să fac ca această comunicare între intestin -pancreas- ficat și creier să fie în favoarea mea? Ne uităm la cea mai bună dietă de scădere în greutate, unanim acceptată - dieta mediteraneană.

Laura Iliescu, medic primar medicină internă, medic primar gastroenterolog Institul clinic Fundeni: „Fie în imunitate sau în slăbire, tot dieta mediteraneană este pentru că vine cu dovezi clar științifice. Cel mai important e să menții dieta, nu nu faci abuz de antibiotice iar selectezi bacteriile care nu sunt bune, să nu iei inhibitori de pompă de protoni pentu orice durere de stomac sau în capul pieptului , ci pentru orice dure în capul pieptului să te investighezi”.

Dieta mediteranană se bazează pe leguminoase - fasole, mazăre, năut, linte. Pe legume, pește și ulei de măsline presat la rece. pește. Și consum moderat de carne roșie.