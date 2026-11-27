Cele două obiective majore ale Guvernului pentru economia țării. Ce le-a transmis Luca Niculescu ambasadorilor României
Premierul Luca Niculescu a discutat, vineri, împreună cu ministrul afacerilor externe, Dan Neculaescu, cu şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României despre rolul diplomaţiei economice în susţinerea economiei româneşti.
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El le-a transmis ambasadorilor că Guvernul are două obiective clare, să atragă mai multe investiţii în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, şi să ajute companiile româneşti să se dezvolte, relatează News.ro.
"Am discutat astăzi, împreună cu ministrul afacerilor externe, Dan Neculaescu, cu şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României despre rolul diplomaţiei economice în susţinerea economiei româneşti. Le-am mulţumit diplomaţilor români pentru munca lor şi le-am transmis care sunt priorităţile Guvernului în acest domeniu", a transmis premierul într-o postare pe Facebook.
"Avem două obiective clare: să atragem mai multe investiţii în România, în special în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, şi să ajutăm companiile româneşti să se dezvolte pe pieţele externe", arată şeful Executivului.
"Îmi doresc ca ambasadele noastre să fie cât mai aproape de mediul de afaceri, să identifice oportunităţi şi să valorifice mai bine parteneriatele strategice ale României şi instrumentele oferite de Uniunea Europeană. O atenţie deosebită trebuie acordată unor domenii precum energia, apărarea, materiile prime critice, cercetarea şi inovarea", arată premierul.
Potrivit lui Luca Niculescu, "componenta economică va ocupa un loc important în vizitele şi întâlnirile mele externe, inclusiv prin organizarea unor forumuri de afaceri. Vom relansa activitatea comisiilor economice mixte şi vom îmbunătăţi coordonarea între instituţiile cu atribuţii în acest domeniu".
"Avem diplomaţi cu multă experienţă şi competenţă. Vreau să valorificăm cât mai bine această resursă pentru dezvoltarea economiei româneşti", precizează Luca Niculescu.
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