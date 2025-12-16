O moleculă naturală din alimente promite o tinerețe mai lungă. Ce produse trebuie să mâncăm

O nouă tendință transformă industria alimentară globală: NAD⁺, o coenzimă esențială pentru generarea de energie celulară devine ingredientul preferat al companiilor care promit nu doar produse gustoase, ci și tinerețe fără bătrânețe.

Valoarea pieței de produse dedicate longevității depășește 21 miliarde dolari și este în plină expansiune, cu o rată anuală de creștere de peste 10%.

În centrul acestei evoluții se află nicotinamid adenin dinucleotida, pe scurt NAD⁺, o moleculă naturală care, potrivit cercetătorilor, joacă un rol crucial în metabolismul energetic și în procesele de regenerare celulară. Pe măsură ce îmbătrânim, nivelurile de NAD⁺ scad semnificativ, afectând vitalitatea și sănătatea generală. Tot mai multe studii indică faptul că dieta poate influența acest declin, deschizând drumul unei noi generații de produse alimentare și băuturi funcționale.

Cum influențează dieta nivelurile de NAD

Produsele alimentare și băuturile pot susține sinteza de NAD⁺ prin furnizarea precursorilor de vitamina B3: niacină, nicotinamidă, ribozidă și mononucleotidă. Aceștia sunt prezenți în carnea de pasăre, pește, cereale integrale, ciuperci și legume verzi precum broccoli și avocado.

Polifenolii din ceaiul verde, mușețel și alte plante medicinale pot încetini degradarea NAD⁺ și contribuie astfel la menținerea echilibrului celular. Această combinație de nutrienți transformă mesele obișnuite în adevărate cocktailuri antiîmbătrânire.

Industria alimentelor și băuturilor funcționale, evaluată la aproape 400 miliarde dolari, își găsește un nou pilon în NAD⁺. Companiile experimentează deja batoane proteice, jeleuri, băuturi, pudre și chiar ciocolată fortificată cu precursori ai acestei molecule.

Rata de creștere anuală de peste 10% a acestor produse arată un apetit crescut al consumatorilor pentru soluții care combină plăcerea gustului cu beneficii pentru sănătate.

Totuși, drumul către rafturile supermarketurilor nu este lipsit de provocări. NAD⁺ și precursorii săi sunt sensibili la lumină, temperatură și oxidare, ceea ce face dificilă formularea unor produse stabile și eficiente. Această evoluție se aliniază cu valul global de produse de cofetărie cu beneficii pentru sănătate, un segment în creștere rapidă care promite să transforme modul în care percepem deserturile.

Pe măsură ce biotehnologia avansează, integrarea NAD⁺ în alimentația zilnică devine tot mai realistă. Cercetările se concentrează pe crearea de formule stabile și gustoase, care să combine tratamentul longevității cu plăcerea gustului. Și astfel tinerețea vine din farfurie, nu din chirurgie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













