O moleculă naturală din alimente promite o tinerețe mai lungă. Ce produse trebuie să mâncăm

Doctor de bine
16-12-2025 | 10:05
×
Codul embed a fost copiat

O nouă tendință transformă industria alimentară globală: NAD⁺, o coenzimă esențială pentru generarea de energie celulară devine ingredientul preferat al companiilor care promit nu doar produse gustoase, ci și tinerețe fără bătrânețe.

autor
Mihaela Bilic

Valoarea pieței de produse dedicate longevității depășește 21 miliarde dolari și este în plină expansiune, cu o rată anuală de creștere de peste 10%.

În centrul acestei evoluții se află nicotinamid adenin dinucleotida, pe scurt NAD⁺, o moleculă naturală care, potrivit cercetătorilor, joacă un rol crucial în metabolismul energetic și în procesele de regenerare celulară. Pe măsură ce îmbătrânim, nivelurile de NAD⁺ scad semnificativ, afectând vitalitatea și sănătatea generală. Tot mai multe studii indică faptul că dieta poate influența acest declin, deschizând drumul unei noi generații de produse alimentare și băuturi funcționale.

Cum influențează dieta nivelurile de NAD

Produsele alimentare și băuturile pot susține sinteza de NAD⁺ prin furnizarea precursorilor de vitamina B3: niacină, nicotinamidă, ribozidă și mononucleotidă. Aceștia sunt prezenți în carnea de pasăre, pește, cereale integrale, ciuperci și legume verzi precum broccoli și avocado.

Polifenolii din ceaiul verde, mușețel și alte plante medicinale pot încetini degradarea NAD⁺ și contribuie astfel la menținerea echilibrului celular. Această combinație de nutrienți transformă mesele obișnuite în adevărate cocktailuri antiîmbătrânire.

Citește și
alimente
Studiu: Consumul de alimente ultra-procesate, asociat cu afecțiuni cronice grave

Industria alimentelor și băuturilor funcționale, evaluată la aproape 400 miliarde dolari, își găsește un nou pilon în NAD⁺. Companiile experimentează deja batoane proteice, jeleuri, băuturi, pudre și chiar ciocolată fortificată cu precursori ai acestei molecule.

Rata de creștere anuală de peste 10% a acestor produse arată un apetit crescut al consumatorilor pentru soluții care combină plăcerea gustului cu beneficii pentru sănătate.

Totuși, drumul către rafturile supermarketurilor nu este lipsit de provocări. NAD⁺ și precursorii săi sunt sensibili la lumină, temperatură și oxidare, ceea ce face dificilă formularea unor produse stabile și eficiente. Această evoluție se aliniază cu valul global de produse de cofetărie cu beneficii pentru sănătate, un segment în creștere rapidă care promite să transforme modul în care percepem deserturile.

Pe măsură ce biotehnologia avansează, integrarea NAD⁺ în alimentația zilnică devine tot mai realistă. Cercetările se concentrează pe crearea de formule stabile și gustoase, care să combine tratamentul longevității cu plăcerea gustului. Și astfel tinerețea vine din farfurie, nu din chirurgie.

Sursa: Pro TV

Etichete: alimente, ingrediente, tinerețe,

Dată publicare: 16-12-2025 10:03

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Colindătorii din Bistrița-Năsăud au strâns alimente pentru familiile nevoiașe. „Este un obicei străbun”
Stiri actuale
Colindătorii din Bistrița-Năsăud au strâns alimente pentru familiile nevoiașe. „Este un obicei străbun”

Tradiția colindatului a avut și un scop caritabil în Bistrița-Năsăud. Îmbrăcați în costume populare, mai bine de 100 de copii și adulți au bătut ulițele unui sat din județ.

Studiu: Consumul de alimente ultra-procesate, asociat cu afecțiuni cronice grave
Doctor de bine
Studiu: Consumul de alimente ultra-procesate, asociat cu afecțiuni cronice grave

Cercetările efectuate de prestigioasa revistă medicală The Lancet oferă cea mai dură evaluare de până acum asupra alimentelor ultra-procesate, acuzându-le de numeroase afecțiuni cronice și de o degradare accelerată a calității dietei la nivel mondial.

Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă
Stiri externe
Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă

Comisia pentru Protecția Concurenței a publicat o analiză sectorială a pieței alimentare din Bulgaria, concluzionând că lanțul de aprovizionare prezintă probleme structurale semnificative, cu un adaos comercial de peste 100%.

Alimentul care câștigă teren în preferințele oamenilor. Conține fibre, proteine și are numeroase beneficii
Doctor de bine
Alimentul care câștigă teren în preferințele oamenilor. Conține fibre, proteine și are numeroase beneficii

Între primele 10 alimente premium găsim iaurtul. El a fost mult timp un aliment de bază pentru micul dejun.

UNICEF avertizează: Copiii consumă tot mai multe alimente ultraprocesate, cu riscuri pentru sănătate și dezvoltare
Stiri Sanatate
UNICEF avertizează: Copiii consumă tot mai multe alimente ultraprocesate, cu riscuri pentru sănătate și dezvoltare

La nivel global, copiii consumă o cantitate din ce în ce mai mare de alimente extrem de procesate, fapt ce are consecinţe periculoase pentru sănătate, dezvoltare şi bunăstare mentală, informează miercuri DPA.

Recomandări
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Stiri actuale
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Stiri Politice
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28