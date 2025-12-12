Studiu: Consumul de alimente ultra-procesate, asociat cu afecțiuni cronice grave

Cercetările efectuate de prestigioasa revistă medicală The Lancet oferă cea mai dură evaluare de până acum asupra alimentelor ultra-procesate, acuzându-le de numeroase afecțiuni cronice și de o degradare accelerată a calității dietei la nivel mondial.

Studiul The Lancet trece în revistă peste 100 de lucrări științifice și conturează o imagine îngrijorătoare: UPF-urile, prescurtarea de la ultra-processed food, afectează întregul organism și nu este vorba doar de nutrienți, ci de modul în care aceste alimente sunt proiectate, produse, ambalate și consumate.

Răul provocat de alimentele ultra-procesate nu vine doar din ingredientele enumerate pe etichetă, ci și din alți factori, precum: structura alimentelor, deseori distrusă prin procesări industriale; digestibilitatea excesiv de rapidă; conținutul scăzut de fitonutrienți; textura moale, care nu necesită mestecare și accelerează ingestia. Unul dintre experți spune că majoritatea alimentelor ultra-procesate nu mai seamănă deloc cu ingredientele originale, iar acest lucru schimbă modul în care sunt absorbite și folosite caloriile în organism.

Studiul The Lancet a arătat asocierea puternică între consumul de UPF-uri și apariția unor probleme grave de sănătate: obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, boli renale cronice, boala Crohn, depresie. Cercetătorii au comparat diete cu același număr de calorii și aceiași macronutrienți, iar rezultatul a fost șocant: persoanele care consumau UPF-uri mâncau mai mult, stimulate fiind de gustul intens al alimentelor procesate industrial. La final, cântarul a arătat o creștere în greutate, chiar și în condiții controlate.

Cele peste 100 de studii analizate au ajuns la concluzii similare și au arătat o relație clară de tipul „cu cât consumi mai mult, cu atât riscul este mai mare”. Deși dovezile nu stabilesc o cauzalitate absolută, cercetătorii spun că situația este „îngrijorător de coerentă”. Concluziile lovesc direct în marile companii de produse preambalate și ar putea deschide calea unor reglementări fără precedent.

Cea mai alarmantă concluzie a celor de la The Lancet este schimbarea obiceiurilor alimentare la nivel global. Între 2007 și 2022, consumul de UPF-uri a crescut accelerat în țările cu venituri mici și medii. Produsele ultra-procesate devin o obișnuință și înlocuiesc preparatele culinare tradiționale, bazate pe ingrediente simple și curate. Rezultatul este previzibil: mai puține proteine de calitate, mai puține fibre, mai puțini fitonutrienți benefici și un aport crescut de aditivi controversați.

UPF-urile sunt concepute intenționat pentru a fi irezistibile, ieftine, ușor de preparat. De aici și consumul exagerat, care generează problemele de sănătate semnalate în sute de studii. Aceste produse concurează cu preparatele tradiționale și, din păcate, câștigă tot mai mult teren.

