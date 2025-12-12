Studiu: Consumul de alimente ultra-procesate, asociat cu afecțiuni cronice grave

Doctor de bine
12-12-2025 | 08:13
alimente
Shutterstock

Cercetările efectuate de prestigioasa revistă medicală The Lancet oferă cea mai dură evaluare de până acum asupra alimentelor ultra-procesate, acuzându-le de numeroase afecțiuni cronice și de o degradare accelerată a calității dietei la nivel mondial.

autor
Andreea Groza

Studiul The Lancet trece în revistă peste 100 de lucrări științifice și conturează o imagine îngrijorătoare: UPF-urile, prescurtarea de la ultra-processed food, afectează întregul organism și nu este vorba doar de nutrienți, ci de modul în care aceste alimente sunt proiectate, produse, ambalate și consumate.

Răul provocat de alimentele ultra-procesate nu vine doar din ingredientele enumerate pe etichetă, ci și din alți factori, precum: structura alimentelor, deseori distrusă prin procesări industriale; digestibilitatea excesiv de rapidă; conținutul scăzut de fitonutrienți; textura moale, care nu necesită mestecare și accelerează ingestia. Unul dintre experți spune că majoritatea alimentelor ultra-procesate nu mai seamănă deloc cu ingredientele originale, iar acest lucru schimbă modul în care sunt absorbite și folosite caloriile în organism.

Studiul The Lancet a arătat asocierea puternică între consumul de UPF-uri și apariția unor probleme grave de sănătate: obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, boli renale cronice, boala Crohn, depresie. Cercetătorii au comparat diete cu același număr de calorii și aceiași macronutrienți, iar rezultatul a fost șocant: persoanele care consumau UPF-uri mâncau mai mult, stimulate fiind de gustul intens al alimentelor procesate industrial. La final, cântarul a arătat o creștere în greutate, chiar și în condiții controlate.

Cele peste 100 de studii analizate au ajuns la concluzii similare și au arătat o relație clară de tipul „cu cât consumi mai mult, cu atât riscul este mai mare”. Deși dovezile nu stabilesc o cauzalitate absolută, cercetătorii spun că situația este „îngrijorător de coerentă”. Concluziile lovesc direct în marile companii de produse preambalate și ar putea deschide calea unor reglementări fără precedent.

Citește și
cumparaturi supermarket
Alimentul care câștigă teren în preferințele oamenilor. Conține fibre, proteine și are numeroase beneficii

Cea mai alarmantă concluzie a celor de la The Lancet este schimbarea obiceiurilor alimentare la nivel global. Între 2007 și 2022, consumul de UPF-uri a crescut accelerat în țările cu venituri mici și medii. Produsele ultra-procesate devin o obișnuință și înlocuiesc preparatele culinare tradiționale, bazate pe ingrediente simple și curate. Rezultatul este previzibil: mai puține proteine de calitate, mai puține fibre, mai puțini fitonutrienți benefici și un aport crescut de aditivi controversați.

UPF-urile sunt concepute intenționat pentru a fi irezistibile, ieftine, ușor de preparat. De aici și consumul exagerat, care generează problemele de sănătate semnalate în sute de studii. Aceste produse concurează cu preparatele tradiționale și, din păcate, câștigă tot mai mult teren.

Perioada de acum seamănă foarte mult cu sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial. “O prăbușire a fundamentelor politice"

Sursa: Pro TV

Etichete: studiu, alimente, doctor de bine, sanatate,

Dată publicare: 12-12-2025 08:13

Articol recomandat de sport.ro
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Citește și...
Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă
Stiri externe
Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă

Comisia pentru Protecția Concurenței a publicat o analiză sectorială a pieței alimentare din Bulgaria, concluzionând că lanțul de aprovizionare prezintă probleme structurale semnificative, cu un adaos comercial de peste 100%.

Alimentul care câștigă teren în preferințele oamenilor. Conține fibre, proteine și are numeroase beneficii
Doctor de bine
Alimentul care câștigă teren în preferințele oamenilor. Conține fibre, proteine și are numeroase beneficii

Între primele 10 alimente premium găsim iaurtul. El a fost mult timp un aliment de bază pentru micul dejun.

UNICEF avertizează: Copiii consumă tot mai multe alimente ultraprocesate, cu riscuri pentru sănătate și dezvoltare
Stiri Sanatate
UNICEF avertizează: Copiii consumă tot mai multe alimente ultraprocesate, cu riscuri pentru sănătate și dezvoltare

La nivel global, copiii consumă o cantitate din ce în ce mai mare de alimente extrem de procesate, fapt ce are consecinţe periculoase pentru sănătate, dezvoltare şi bunăstare mentală, informează miercuri DPA.

Recomandări
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Decembrie 2025

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28