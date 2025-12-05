Alimentul care câștigă teren în preferințele oamenilor. Conține fibre, proteine și are numeroase beneficii

05-12-2025
Între primele 10 alimente premium găsim iaurtul. El a fost mult timp un aliment de bază pentru micul dejun.

Mihaela Bilic

Însă ce te faci cu tinerii care sunt mereu în mișcare și uită de micul dejun? Iaurtul nu poate să dispară din meniu în această etapă a vieții, când sănătatea este condiționată de consumul de produse lactate.

60% dintre tinerii din generația Z nu mănâncă micul dejun

Până la 60% dintre consumatorii din Generația Z sar peste micul dejun și doar 1 din 5, adică 19% dintre tinerii cu vârsta între 16 și 35 ani au obiceiul să mănânce micul dejun. Vestea bună e că mulți se reîntorc la iaurt după 35 ani, când își fac o familie și își reconfigurează prioritățile în materie de sănătate.

Consumatorii de astăzi vor alimente cu beneficii pentru sănătate, bogate în nutrienți, ușor de procurat și bune la gust. Observăm o creștere a formulelor bogate în proteine, care susțin persoanele cu un stil de viață activ. Fibrele câștigă teren și sunt acum un ingredient obligatoriu pentru cei care caută beneficii funcționale printr-o nutriție sănătoasă.

Deși sănătatea este un factor important în alegerile alimentare, gustul nu trebuie uitat - consumatorii moderni caută confort și stare de bine în mâncare, adică sănătate și puțin răsfăț. Industria alimentară ne vine în ajutor cu formule care adaugă valoare nutrițională iaurtului și îl face mai atrăgător pentru publicul tânăr.

Iaurtul s-a reinventat

Arome precum caramel sărat, mere, scorțișoară și cheesecake se regăsesc acum în multe produse lactate. Iaurtul este un aliment simplu și hrănitor care trebuie să fie prezent în toate etapele vieții noastre, fie că este vorba de aport de proteine după exerciții fizice, o gustare de după-amiază sau un mic dejun rapid și eficient.

Iaurturile de băut sunt unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din categoria lactatelor, menite să susțină stilul de viață activ, mereu în mișcare. O traiectorie ascendentă au și băuturile pe bază de iaurt care conțin ingrediente funcționale precum vitamina D și B6, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Iaurturile tip skyr, cu o concentrație ridicată de proteine, sunt căutate tot mai mult de persoanele care practică o activitate fizică susținută.

O altă strategie de împrietenire cu produsele lactate este prezentarea beneficiilor esențiale ale iaurtului: prezența naturală a coloniilor de bacterii benefice cu efect probiotic care întăresc imunitatea și reglează digestia. Produsele lactate sunt singurele alimente cu efect prebiotic, probiotic și postbiotic. Raportul optim între calciu și fosfor face din lapte cea mai eficientă sursă de calciu pentru sistemul osos. Și nu în ultimul rând cu lapte ne hidratăm mai bine decât cu apă. Iaurtul nu trebuie reinventat, dar trebuie să evolueze, odată cu viețile oamenilor care îl consumă.

