Colindătorii din Bistrița-Năsăud au strâns alimente pentru familiile nevoiașe. „Este un obicei străbun”

15-12-2025 | 08:40
Tradiția colindatului a avut și un scop caritabil în Bistrița-Năsăud. Îmbrăcați în costume populare, mai bine de 100 de copii și adulți au bătut ulițele unui sat din județ.

Ioan Vrâncean

Au adunat de la localnici alimente care să ajungă la familiile nevoiașe. Dar au fost și ei răsplătiți pentru colinde cu felii de cozonac.

Îmbrăcați în straie populare și cu felinare în mâini, colindătorii au mers dintr-un capăt în altul al comunei Nimigea de Jos și au cântat la fiecare casă.

Tânăr:Am pe mine un gub din lână de oaie tradițional. Ciobanii, mai demult, asta era îmbrăcămintea lor și straie populare.”

Fetiță:Colindăm pentru orfani, pentru bătrâni, pentru toți copiii săraci. Deschide ușa, creștine, am mai colindat aseară pe înserate.”

Localnicii au ascultat colindele cu emoție și au oferit ce au putut, ca să ajute familiile împovărate.

Localnic:Așteptăm cu porțile larg deschise, este un obicei străbun. Îi servesc cu ceea ce doresc.”

Localnic:Sperăm ca în continuare să își mențină tradiția.”

Satele vecine s-au alăturat acțiunii caritabile

Și colindători din satele vecine s-au alăturat acțiunii, dornici să le aducă un strop de bucurie celor mai puțin norocoși.

Colindător:Am venit aici, în Nimigea, suntem vecini cu satul, să colindăm și să vestim nașterea lui Isus Hristos.”

În doar câteva ore, s-au strâns sute de kilograme de alimente, care vor fi împărțite, în zilele următoare, celor aflați în nevoie.

Adrian Pașcu, organizator: „Vrem să aducem pe această cale lumină în casele românilor care au o viață tulbure. Noi adunăm produse pentru familii nevoiașe, pentru orfani, pentru cazuri sociale.”

La final, colindătorii au fost răsplătiți cu cozonac. Evenimentul caritabil s-a încheiat seara târziu, când oamenii s-au strâns în centrul comunei și au cântat împreună.

