Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135% la unele alimente, inclusiv la apă

Stiri externe
07-12-2025 | 17:58
supermarket
Shutterstock

Comisia pentru Protecția Concurenței a publicat o analiză sectorială a pieței alimentare din Bulgaria, concluzionând că lanțul de aprovizionare prezintă probleme structurale semnificative, cu un adaos comercial de peste 100%.

autor
Sabrina Saghin

Pentru prima dată, CPC a prezentat o „hartă competitivă” regională care arată că Sofia, Plovdiv și alte orașe mari găzduiesc o gamă largă de lanțuri, în timp ce mai multe regiuni funcționează cu doar trei până la cinci mari comercianți cu amănuntul, creând o putere de piață inegală și disparități regionale, scrie novinite.com.

În ciuda acestor diferențe, nivelurile prețurilor rămân în mare parte uniforme la nivel național, chiar dacă veniturile variază foarte mult – de exemplu, venitul anual pe cap de locuitor este de aproximativ 55.000 de euro în Sofia, comparativ cu puțin peste 7.100 de euro în Vidin.

Autoritatea de reglementare a analizat practicile de stabilire a prețurilor a zece lanțuri importante în lunile iunie, iulie și august ale acestui an. Rezultatele arată că nu au existat creșteri coordonate și speculative ale prețurilor legate de introducerea monedei euro. Cu toate acestea, studiul semnalează marje comerciale neobișnuit de mari, create printr-o combinație de reduceri negociate cu furnizorii și procentul suplimentar adăugat de comercianții cu amănuntul la prețurile de livrare.

Marjele comerciale depășesc niveluri normale

În cazul laptelui, marjele variază între 2 și 59% din prețul normal de livrare și pot ajunge până la 77% după aplicarea reducerilor. Brânza prezintă marje între 21 și 66%, ajungând la 82% după aplicarea reducerilor. Pentru brânza galbenă, marja variază între 10 și 62% din prețul obișnuit și poate ajunge până la 91%. Ouăle (mărimea L, pachet de zece) au marje între 20 și 89%, fără a se identifica reduceri din partea furnizorilor. Un amestec de carne tocată 60/40 prezintă marje între 7 și 68%, ajungând la 73% după aplicarea reducerilor.

Cele mai mari creșteri se înregistrează în cazul apei minerale de 1,5 litri, unde marjele variază între 13 și 72% și pot ajunge până la 135% odată ce se iau în considerare reducerile.

Aceste marje mari – în special atunci când sunt aplicate după reduceri semnificative ale prețurilor de livrare – pot denatura concurența, potrivit CPC. Ele exercită o presiune puternică asupra producătorilor, le limitează capacitatea de a stabili prețurile, le reduc rentabilitatea și îngreunează negocierile cu marile lanțuri. Raportul intermediar recomandă încurajarea cooperării între producători, scurtarea lanțurilor de aprovizionare, stabilirea unor standarde naționale de calitate, îmbunătățirea supravegherii instituționale, asigurarea unui sprijin financiar specific pentru sectorul de prelucrare și creșterea transparenței practicilor comercianților cu amănuntul.

Ancheta extinde zonele de analiză

Următoarea etapă a anchetei se va concentra pe trei domenii: structura piețelor cu amănuntul din regiunile mai slabe din punct de vedere economic, cu putere de cumpărare redusă și concentrare mai mare a comercianților cu amănuntul; sistemul de stabilire a prețurilor, reducerilor, majorărilor și condițiilor comerciale între furnizori și comercianți; precum și producția, prelucrarea și comercializarea laptelui și a produselor lactate.

Studiul acoperă toate etapele, de la ferme până la rafturile magazinelor, și are scopul de a ghida consultările publice înainte de propunerea oricăror măsuri de reglementare sau administrative. Potrivit președintelui CPC, Rosen Karadimov, obiectivul nu este acela de a prezenta anumite întreprinderi într-o lumină negativă, ci de a crea o bază pentru dialog și de a aborda dezechilibrele de lungă durată din sector.

Echipa care conduce analiza subliniază că piețele legate vertical – producția, prelucrarea, comerțul cu ridicata și comerțul transfrontalier – influențează în mod direct modul în care funcționează concurența la nivel de comerț cu amănuntul.

Producția internă își pierde capacitatea

Zhelyo Boychev, care a condus proiectul, subliniază că denaturările sunt cele mai vizibile în cazul produselor lactate. Între 2020 și 2024, Bulgaria a înregistrat scăderi semnificative în mai multe categorii: producția de lapte crud de vacă a scăzut cu 25%, laptele proaspăt cu 8%, brânza cu 9%, brânza galbenă cu 14% și producția de ouă cu 17%.

În același timp, importurile de lapte și produse lactate au crescut cu 43%. Sectorul este puternic concentrat, ceea ce a determinat o revizuire a fuziunilor și achizițiilor aprobate în ultimii ani.

Raportul subliniază, de asemenea, lipsa standardelor naționale de calitate, supravegherea instituțională limitată, creșterea costurilor de producție și deficitul persistent de forță de muncă - toți acești factori agravând condițiile pentru producători și procesatori.

Analiza include o prezentare generală a răspândirii geografice și a politicilor de stabilire a prețurilor ale marilor lanțuri de retail. Bulgaria se numără printre țările UE cu cele mai puține bariere normative pentru deschiderea sau exploatarea magazinelor. În schimb, Austria și Germania mențin norme mai stricte în ceea ce privește programul de lucru, amplasarea magazinelor și alte cerințe. 

Sursa: novinite.com

Etichete:

Dată publicare: 07-12-2025 17:49

