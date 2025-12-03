UNICEF avertizează: Copiii consumă tot mai multe alimente ultraprocesate, cu riscuri pentru sănătate și dezvoltare

Stiri Sanatate
03-12-2025 | 18:01
Alimente procesate vs. ultraprocesate
Shutterstock

La nivel global, copiii consumă o cantitate din ce în ce mai mare de alimente extrem de procesate, fapt ce are consecinţe periculoase pentru sănătate, dezvoltare şi bunăstare mentală, informează miercuri DPA.

autor
Mihaela Ivăncică

Este concluzia unei noi analize publicate miercuri de Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), rezumând măsura în care aşa numitele alimente ultraprocesate (AUP) domină viaţa de zi cu zi a tinerilor de pe glob.

Raportul are la bază o serie de studii publicate recent în revista The Lancet şi care descriu detaliat riscurile asociate sănătăţii, precum şi rolul industriei în răspândirea unor astfel de produse.

AUP sunt de cele mai multe ori un amestec de zahăr, sare, grăsimi nesănătoase, amidon industrial şi numeroşi aditivi cum ar fi emulgatori, coloranţi şi arome.

Raportul avertizează că mulţi copii sunt expuşi la aceste produse în copilăria timpurie şi chiar şi copiii mici care trăiesc în sărăcie extremă consumă frecvent băuturi îndulcite. În cele 11 ţări incluse în studiu, între 10% şi 35% dintre copiii cu vârsta mai mică de cinci ani consumau astfel de produse.

Citește și
alimente
Pericolul din spatele alimentelor ultraprocesate. Concluziile alarmante ale unui studiu din Marea Britanie

Consumul continuă să crească odată cu vârsta, iar 60% dintre adolescenţi au consumat cel puţin un produs îndulcit în ziua de dinaintea completării chestionarului folosit în cadrul studiului. În multe ţări industrializate, peste 50% din caloriile zilnice provin din AUP-uri.

Potrivit acestei analize, alimentele ultraprocesate, deşi maximizează profiturile industriei, nu sunt potrivite pentru copii.

AUP-urile favorizează obezitatea pentru că au un număr ridicat de calorii şi pot fi cu uşurinţă consumate în exces, iar la un moment dat favorizează malnutriţia pentru că oferă puţine vitamine şi minerale şi înlocuiesc alimentele integrale.

Studiile au arătat de asemenea o legătură cu tulburările de creştere, depresia, hiperactivitatea şi dificultăţi în a obţine performanţe şcolare. 

Ce pedepse au primit cei doi iubiți care au ucis un bărbat și i-au abandonat trupul într-un geamantan, în Vaslui

Sursa: Agerpres

Etichete: copii, UNICEF, Alimente ultraprocesate,

Dată publicare: 03-12-2025 18:01

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Legătura dintre alimentele ultraprocesate şi debutul precoce al bolii Parkinson
Stiri Stiinta
Legătura dintre alimentele ultraprocesate şi debutul precoce al bolii Parkinson

Un nou studiu sugerează că dieta bogată în alimente ultraprocesate ar putea accelera simptomele neurologice timpurii, atenţionând asupra pericolelor alimentaţiei moderne asupra sănătăţii creierului.

Pericolul din spatele alimentelor ultraprocesate. Concluziile alarmante ale unui studiu din Marea Britanie
Stiri Sanatate
Pericolul din spatele alimentelor ultraprocesate. Concluziile alarmante ale unui studiu din Marea Britanie

Cercetătorii au descoperit că o dietă bazată pe alimente ultraprocesate este strâns legată de un risc crescut de deces prematur. În Marea Britanie, aproximativ 18.000 de vieți ar putea fi prelungite.  

Aceste alimente îți scurtează viața cu ani de zile. Cea mai ”mortală”, băutura pe care o consumă cei atenți cu sănătatea lor
Stiri Sanatate
Aceste alimente îți scurtează viața cu ani de zile. Cea mai ”mortală”, băutura pe care o consumă cei atenți cu sănătatea lor

Consumul regulat de alimente ultraprocesate poate scurta durata de viață cu peste 10%, potrivit unui nou studiu nepublicat, realizat pe mai bine 500.000 de oameni, pe care cercetătorii i-au urmărit timp de aproape trei decenii.

Studiu: Înlocuitorii de carne pe bază de plante, dăunători pentru oameni. Ce conțin, de fapt, aceste alimente
Stiri Sanatate
Studiu: Înlocuitorii de carne pe bază de plante, dăunători pentru oameni. Ce conțin, de fapt, aceste alimente

Înlocuitorii de carne pe bază de plante sunt alimente ultraprocesate, deci nesănătoase și dăunătoare pentru oameni, arată un studiu publicat de Oxford și citat de Agrointel.  

Studiu: Alimentele ultraprocesate pe care trebuie să le eviți. Cresc riscul de moarte prematură
Stiri Diverse
Studiu: Alimentele ultraprocesate pe care trebuie să le eviți. Cresc riscul de moarte prematură

Consumul de alimente ultraprocesate este asociat cu un risc de deces mai rapid, potrivit unui studiu realizat pe o perioadă de 30 de ani, dar unele alimente au un impact diferit.

 

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28