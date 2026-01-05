VIDEO. Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată

Stiri externe
05-01-2026 | 16:50
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost aduși, luni, cu un elicopter special la un tribunal din New York, după ce au fost capturați de forțele speciale americane.

autor
Cristian Matei

Maduro a ajuns la tribunal luni dimineaţa, potrivit unor imagini transmise în direct de către presa americană, citate de News.ro. În aceste imagini, președintele Venezuelei, în vârstă de 63 de ani, apare încătuşat şi escortat de către mai mulţi agenţi ai forţelor de ordine, puternic înarmaţi.

El este acuzat în SUA de trafic de droguri şi deţinere de armament automat.

Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, în vârstă de 63 de ani, sunt vizaţi de un nou act de acuzare, publicat sâmbătă, alături de alte patru persoane - inclusiv ministrul venezuelean de Interne Diosdado Cabello, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din ţară - şi fiul lui Nolas Maduro.

Ei sunt acuzaţi de faptul că s-au aliat cu gherila Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), pe care Washingtonul o consideră ”teroristă”, şi cu carteluri criminale, pentru a ”trimite tone de cocaină către Statele Unite”.

Noul lider al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a fost somată să se conformeze voinţei SUA, după ce a fost numită preşedinte interimar.

Ea şi-a afişat voinţa de a coopera cu Statele Unite în cadrul unor relaţii ”echilibrate şi respectiase (...) bazate pe egalitate suverană şi neamestec”.

”Invităm Guvernul american să lucreze în comun la o agendă de cooperare, axată pe o dezvoltare împărtăşită în cadrul dreptului internaţional, în vederea consolidării unei coexistenţe comunitare durabile”, a declarat ea, după ce şi-a reunit primul Consiliu de Miniştri.

Vicepreşedinta lui Nicolas Maduro arată astfel un prim semn de deschiere faţă de Donald Trump, care nu-şi ascunde intenţiile de a conduce tranziţia şi ambiţiile faţă de resursele petroliere venzuelene uriaşe.

”Avem de-a face cu oameni care tocmai au fost învestiţi. Nu mă întrebaţi cine conduce, pentru că vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat”, a tranşat preşedintele american, duminică seara, la bordul avionului prezidenţial Air Force One.

”Asta înseamnă că noi suntem la conducere”, a răspuns el până la urmă, la insistenţele jurnaliştilor.

Donald Trump a avertizat-o totodată pe Delcy Rodriguez: ”Dacă ea nu face ceea ce trebuie”, va avea o soartă mai rea decât a preşedintelui înlăturat de la putere.

După luni de atacuri vizând ambarcaţiuni ale Venezuelei, pe care le-au acuzat de trafic de droguri, Statele Unite l-a scos din ţară, sâmbătă, pe Nicolas Maduro şi pe soţia acestuia, Cilia Flores, care urmează să răspundă unor acuzaţii de ”narcoterorism”.

Unii aliaţi ai Statelor Unite, inclusiv Uniunea Europeană (UE), şi-au exprimat îngrijorarea. La Paris, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că ”metoda folosită” de către Statele Unite în vederea capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro nu este ”nici susţinută, nici aprobată” de către Franţa.

Răpirea moştenitorului lui Hugo Chavez, care a condus Venezuela cu o mână de fier timp de peste zece ani, a provocat moartea unei ”mari părţi” a echipei însărcinate cu asigurarea securităţii, a recunoscut ministrul venezuelean al Apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez.

32 de cubanezi au fost uciși

În cursul operaţiunii, 32 de membri ai serviciilor de securitate cubaneze au fost ucişi, a precizat Guvernul acestei ţări aliate Caracasului, care a decretat două zile de doliu naţional.

Cuba este pregătită să cadă, a declarat presei, la bordul Air Force One Donald Trump. El a apreciat că Venezuelei îi va fi greu să ”reziste” fără veniturile de pe urma petrolului venezuelean.

”Nu cred că avem nevoie să acţionăm. Se pare că s-a prăbuşit totul”, a adăugat el.

Preşedintele american a declarat duminică seara că o operaţiune în Columbia - asemănătoarei celei din Venezuela - îi pare ”o idee bună” şi l-a acuzat pe preşedintele de stânga Gustavo Petro de trafic de droguri către Statele Unite,

El l-a avertizat că ”nu o va mai duce mult timp”.

Statele Unite dau asigurări că nu vor să se implice în afacerile politice ale altor ţări - ca în Irak sau Afganistan în anii 2000 -, însă Donald Trump nu şi-a ascuns interesul faţă de resursele petroliere vaste ale Venezuelei, care deţine cele mai mari zăcăminte de ţiţei din lume.

Preşedintele american a anunţat că va autoriza companii petroliere americane să exploateze aurul negru al Venezuelei, care-şi vinde petrolul de calitate slabă pe piaţa neagră cu destinaţia China. ”Avem nevoie de un acces la petrol şi la alte elemente din ţara lor care să ne permită să le reconstruim ţara”, a declarat Donald Trump.

Nicio forţă americană nu a rămas în Venezuela, în mod oficial, însă o prezenţă navală americană masivă - inclusiv un portavion - rămâne în largul coastelor venezuelene.

Capturarea lui Maduro este ”o etapă importantă, dar nu suficientă”, a scris duminică pe Instagram opozantul în exil Edmundo Gonzalez Urrutia.

El a cerut să se respecte rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024, în care susţine că a obţinut o victorie, şi să fie eliberaţi toţi deţinuţii politici în vederea asigurării unei ”tranziţii democratice”.

Marco Rubio a declarat la NBC News că este prea devreme să se organizeze noi alegeri. ”Noi acordăm importanţă alegerilor şi democraţiei (...). Dar ceea ce ne interesează înainte de toate este securitatea, bunăstarea şi prosperitatea Statelor unite”, a declarat şeful diplomaţiei americane.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 16:18

