Legătura nebănuită dintre vitamina C și hormoni. Cum se poate lua numai din alimentație

18-12-2025 | 09:05
Orice stres poate fi depășit cu ajutorul hormonilor. Ca să lupte, au nevoie de vitamina C.

Andreea Groza

Fără hormonul de stres, numit cortizol, nu există viață. Așa că nu îl blamăm. De exemplu, depășim un stres infecțios tocmai datorită hormonilor de stres.

Vitamina C ne ajuta să producem optim hormonii vitali din organism.

Glanda hipofiză, pe care o găsim în creier, controlează toți hormonii din organism. Ea le comandă glandelor suprenale să fabrice hormonii vitali – cortizol, dopamină, adrenalină și noradrenalină.

Are nevoie de vitamina C, luată din alimentație. Acești hormoni sunt răspunsul organismului la stres fizic său emoțional și ne țin în viață. Ne explică medicul primar endocrinolog, Antonela Burlacu:

Sursa: Pro TV

doctor de bine, vitamina c, hormoni

18-12-2025 08:55

