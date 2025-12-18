Legătura nebănuită dintre vitamina C și hormoni. Cum se poate lua numai din alimentație

Orice stres poate fi depășit cu ajutorul hormonilor. Ca să lupte, au nevoie de vitamina C.

Fără hormonul de stres, numit cortizol, nu există viață. Așa că nu îl blamăm. De exemplu, depășim un stres infecțios tocmai datorită hormonilor de stres.

Vitamina C ne ajuta să producem optim hormonii vitali din organism.

Glanda hipofiză, pe care o găsim în creier, controlează toți hormonii din organism. Ea le comandă glandelor suprenale să fabrice hormonii vitali – cortizol, dopamină, adrenalină și noradrenalină.

Are nevoie de vitamina C, luată din alimentație. Acești hormoni sunt răspunsul organismului la stres fizic său emoțional și ne țin în viață. Ne explică medicul primar endocrinolog, Antonela Burlacu:

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Vitamina C susţine calitatea glandei suprarenale şi ne ajuta să avem o suprarenală sănătoasă, pentru că știm - fără suprarenale nu rezistăm.”

Aceeași hormoni se secretă în stresul infecțios. De exemplu într-o viroză.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „În perioadele de stres infecţios de obicei se dă 1 gram de vitamina C asociata cu vitamina D și hrănește limfocitele, leucocitele şi le ajuta să luptăm cu infecţia. Noi nu ne intoxicăm cu vitamina C pentru că – cu cât luăm mai mult și ajungem la un nivel corect în sânge, se elimină, absorbția scade cu 50%, îl luăm degrabă și se elimină în urină.”

Vedem această vitamină și la nivelul celulelor albe, numite leucocite. Se numește efect chemotactic. Vitamina C cheamă leucocitele, tactic, la... luptă. Și le face să fie eficiente.

Dr. Elena Lățcan, medic primar ORL: „Pereții celulelor le întărește să nu mai pătrundă germeni în interiorul celulelor. Dacă cineva din familie sau de la serviciu e răcit, noi ceilalți putem să luăm vitamina C - un gram pe zi, un gram pe zi vreo 10 zile.”

Organismul uman nu produce vitamina C și nu o stochează. Avem nevoie zilnic de aproximativ 100 de miligrame pe zi. Cum obținem această cantitate cel mai ușor? Din măceșe, de exemplu. Un singur fruct conține cantitatea necesară dintr-o zi. Găsim măceșe în natură și iarna. Sau o ceșcuță de fructe de pădure congelate. Sau pătrunjel pus generos într-o salată.

