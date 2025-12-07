Greșeala făcută după un post prelungit care ne poate distruge digestia. Poate duce la diabet

07-12-2025 | 10:02
Ne uităm la un organ implicat major în digestie. Pancreasul endocrin - fabrică hormoni, printre care - și insulina. Pancreasul exocrin - secretă suc pancreatic, care participă activ la digestia alimentelor în tubul digestiv.

După un post alimentar prelungit, vă spunem ce ar însemna dintr-odată multă mâncare. După orice fel de post, alimentele trebuie introduse în meniu, treptat, în cantități mici - dacă vrem să ne simțim bine, ne spune chiar fiziologia.

Dulciurile concentrate sunt la fel de periculoase ca grăsimile concentrate, pe care le găsim în șuncă ori în maioneză. Dulciurile concentrate devin și mai periculoase, dacă vin dintr-o dată în cantitate generoasă, după o perioadă în care ați ținut post. Știu acest lucru deja oamenii care suferă de gastrită.

Laura Iliescu, medicină internă, institutul clinic Fundeni: „Și la un ulcer și la o gastrită, dulciurile concentrate nu fac bine pentru că sunt iritante, nu că faci diabet. Dacă ai ulcer, gastrită nu se recomandă, pe lângă condimente, să mănânci dulciuri concentrate pentru că stimulează secreția gastrică, care e o secreție acidă. Toate acestea într-un context, în care ai fost învăț cu legume cu fructe și după 2 luni direct suprasoliciți aparatul digestiv e ca o luptă acidă și e foarte periculos”.

Ce înseamnă foarte periculos? Se numește pancretită. La început, pancreasul bombardat de dulciuri, ori de grăsimi ori de alcool doar crește în dimensiuni. Fără ajutor medical, apare necroza - moartea unor părți din acest organ vital. Se infectează, apoi infecția cuprinde rinichii. Tratamentul durează luni de zile.

pancreas
Atenție la simptomele ascunse. Cum ne impactează excesul alimentar organul vital numit pancreas

Odată afectat de infecție, va determina… diabet. Aceasta deoarece pancreasul înseamnă un organ, care participă la digestie. Și un organ endocrin, care face hormoni, printre care și insulina.

Corespondent PRO TV: „Ați avut o perioadă în care ați ținut post sau ați mâncat foarte puțin din orice motiv - nu vă bombardați cu mâncare dintr-o dată. Și în niciun caz cu cele mai periculoase 3 tipuri de alimente- dulciuri concentrate, grăsimi și alcool. Chiar dacă sunt naturale. Și preparate în casă”.

Laura Iliescu, medicină internă, institutul clinic Fundeni: „Se auto-distruge pancreasul, sunt enzime amilază, lipaza - pur și simple se autodistruge. Deci toate aceste secreții digestive încep din momentul în care bagi în gura acel aliment. Poate fi la o petrecere, la un chef în care mergi să mănânci slănină, mănânci lucruri grele și mai bei alcool se cheamă pancreatită. Nu e cum se spune mănânci slănina, dar bei țuică că atenuezi grăsimea, nu e așa, consul de alcool tot acolo duce”.

Suntem adaptați să tolerăm cantități moderate de mâncare. Dar vin și sărbători culinare. Mai multă mâncare în siguranță înseamnă doze luate treptat și nu dintr-o dată.

Când facem mișcare nu folosim hormonul insulină produs de pancreas, și reglăm perfect glicemia. Astfel avem șanse mari să nu ajungem să suferim de diabet ori să fim diagnosticați cu un ficat gras. Explicații, la „Doctor de Bine”.  

