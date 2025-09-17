Medic: Pentru a trăi mult, avem nevoie de hormoni, pentru că sunt seva vieții. ”Există mituri și temeri nejustificate”

Dr. Alina Dascălu, medic primar obstetrică ginecologie, a declarat că menopauza cumva are legătură cu longevitatea, pentru că trăim foarte mult timp în menopauză, dar, pentru a fi longeviv, este nevoie de hormoni.

Pentru a păstra un nivel constant al acestora şi implicit calitatea vieţii se pot face tratamente personalizate, însă multă lume se teme de efectele adverse ale acestora. Alina Dascălu explică însă că multe sunt mituri.

”Longevitatea nu înseamnă să dăm ani vieţii, ci să dăm viaţa anilor. Adică acei ani pe care îi trăim, să îi trăim în forţă. Adică să putem face activităţile pe care le făceam şi înainte. De aceea menopauza cumva are legătură cu longevitatea, pentru că trăim foarte mult timp în menopauză”, a declarat, marţi seară, la Medika TV, Alina Dascălu.

Potrivit acesteia, pentru a fi longeviv, avem nevoie de hormoni, pentru că hormonii sunt seva vieţii.

”Longevitate avem nevoie şi la bărbaţi, ca să nu mai zic că şi bărbații au nevoie de tratamente hormonale, de optimizare. Suntem toţi fiinţe umane şi toţi avem hormoni şi nevoia de hormoni ca să trăim bine şi cumva să ne simţim ca la 40 de ani. Acolo e targetul când faci un tratament”, a mai declarat medicul.

Alina Dascălu a explicat că în state dezvoltate se fac studii şi tratamente hormonale pentru ca anii trăiţi de fiecare persoană să fie cât mai buni: ”Terapia personalizată este esenţială pentru că fiecare om e diferit. Adică trebuie să ţii cont de fiecare pacient, fiecare persoană din faţa ta. Şi atunci, cum poţi să faci un tratament personalizat? Făcând analize, pentru a vedea în acel moment cum este organismul persoanei respective, pentru că, de exemplu, putem să facem un tratament luna aceasta pentru o persoană şi peste şase luni să fie nevoie să-l modificăm. De ce? Pentru că s-a schimbat valoarea nivelului hormonilor. Şi nu numai hormonii trebuie dozaţi, şi alte minerale pe care le putem face”.

”De tratament hormonal are nevoie toată lumea”

Alina Dascălu explică faptul că, după ce se fac analizele pentru fiecare persoană, se personalizează tratamentul, preferabil cu produse naturale, obţinute din surse naturale şi punând cantitatea diferită pentru fiecare pacient în parte.

Întrebată despre teama pacienţilor legată de efectele unor tratamente hormonale, Alina Dascălu a declarat: ”Cumva sunt şi mituri şi temeri nejustificate. Ne uităm la o persoană care nu face niciun fel de tratament şi la o persоană care beneficiază de, până la urmă, cercetările şi tot ceea ce a progresat medicina. Şi atunci vei vedea dacă o persoană face tratament, alta nu, peste 5 ani una este mai în vârstă decât cealaltă cu 10 ani. Adică apropo de longevitate, faci tratament, îţi menţii calitatea corpului, calitatea pielii şi tot ceea ce se vede”.

”Până la urmă, de tratament hormonal are nevoie toată lumea, numai că trebuie să luăm în calcul dacă poate beneficia sau nu. Şi atunci discutăm de persoanele care au şi alte boli asociate, unele contraindică anumite tratamente hormonale. Trebuie studiat dosarul cu analize şi li se explică ceea ce poate fi făcut de fiecare”, a adăugat Alina Dascălu.

Medicul a adăugat că, chiar şi la o vârstă mai înaintată, ”nu trebuie să trăim într-o suferinţă sau într-o tristeţe legată de faptul că nu ne mai simţim la fel de bine ca înainte, că sunt soluţii pentru starea noastră de bine”.

Referindu-se tot la teama de efectele adverse ale tratamentelor hormonale, Alina Dascălu a precizat: ”Riscul borilor cardiovasculare este de 5 ori mai mare decât de apariţia unui cancer la sân, pentru că sunt multe doamne care vin şi spun, mi-e teamă să fac tratamentul pentru că îmi va apare cancer la sân. Inexact, nu este corect. Studiile arată că nu tratamentul hormonal declanşează această boală, ci lipsa hormonilor”.

În plus, menopauza poate produce şi creşterea tensiunii: ”Dacă ai face un tratament hormonal, reduci apariţia acestor boli cardiovasculare. Vă dau un exemplu, testosteronul este hormonul care, printre altele, asigură elasticitatea vaselor de sânge. Ori dacă tu ai un testosteron scăzut, estrogenul, progesteronul dispar pur şi simplu”.

Sursa: News.ro

