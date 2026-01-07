Exercițiile fizice regulate cresc masa musculară, reglează glicemia și contribuie la creșterea speranței de viață

Doctor de bine
07-01-2026 | 14:58
sport

Mușchii mari reglează glicemia. Mai multă masă musculară – așa reglați glicemia. Așa crește speranța de viață.

autor
Andreea Groza

La început de an, mulți oameni încep să facă drumuri la sala de sport. Este important exercițiul cardio pentru sănătatea cardiovasculară, dar pentru toate sistemele metabolice sunt importante exercițiile de forță. Masa musculară nu este rezervată culturiștilor.

Cum reglează mușchii glicemia

Când mâncați, organismul descompune hrana în glucoză, care intră în fluxul sanguin. Insulina, un hormon produs de pancreas, semnalează celulelor să transporte glucoza din sânge pentru producerea energiei sau pentru stocare. Se stochează în mușchi. Cu cât aveți mai multă masă musculară, cu atât aveți mai multe celule disponibile pentru a absorbi glucoza din fluxul sanguin.

Așa este echilibrat nivelul glucozei din sânge. În plus, când faceți exerciții fizice, mușchii au nevoie de energie suplimentară, așa că absorb mai multă glucoză din fluxul sanguin pentru a susține antrenamentul. O absorb fără ajutorul insulinei. De asemenea, pot prelua glucoză din depozite, ceea ce duce, secundar, la pierderea grăsimii.

Masa musculară amplă înseamnă că organismul utilizează eficient glucoza din sânge. De asemenea, continuăm să folosim energie în timp ce ne odihnim. Organismul trebuie să mențină organele funcționale, așa că folosiți energie și ardeți calorii chiar dacă nu faceți nimic toată ziua.

O masă musculară mai mare duce la o creștere a consumului de energie în repaus. Simultan, crește sensibilitatea la insulină. Aceasta înseamnă că celulele musculare sunt mai receptive la semnalul insulinei de a absorbi glucoză, reducând nevoia pancreasului de a produce exces de insulină. Cu exerciții de forță preveniți rezistența la insulină, care este precursorul diabetului de tip 2, și reduceți, de fapt, riscul diabetului de tip 2.

Cum să vă îmbunătățiți masa musculară la orice vârstă

Indiferent de vârsta la care începeți exercițiile de forță, acestea sunt importante. Mușchii pe care se pune presiunea greutăților pot fi măriți astfel: prin consecvență. Puțin și des este cel mai util comportament pentru mușchi. Aport de proteine complete din pește, carne, ouă, brânzeturi slabe. Mușchii sunt făcuți din proteine, așadar trebuie să le consumați pentru a-i dezvolta. Hidratare: sinteza proteinelor necesită hidratare.

Exercițiile regulate de forță, împreună cu o dietă echilibrată, contribuie semnificativ la controlul glicemiei și al speranței de viață sănătoase.

Sursa: Pro TV

Etichete: sanatate, glucoza, muschi, masa musculara,

Dată publicare: 07-01-2026 14:58

