Prima reacție a judecătorului CCR Dacian Dragoș, după ce avocata Silvia Uscov a atacat numirea lui în justiție

08-01-2026 | 17:21
dacian dragos ccr
Inquam Photos / George Calin

Dacian Dragoș, judecător CCR, consideră că a fost numit legal în funcție, după ce avocata Silvia Uscov a contestat în justiție numirile la CCR ale judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.

Mihai Niculescu

Dacian Dragoș a făcut public un comunicat, considerând că CV-ul său a fost citit incomplet, părtinitor sau interpretat în mod eronat”.

„Consider că decretul de numire este legal deoarece îndeplinesc condiția de vechime pentru judecător constituțional” a spus judecătorul Dacian Dragoș.

Pe 5 ianuarie, Silvia Uscov, membră AUR, a contestat „cele 2 numiri ale judecătorilor CCR Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, pentru că nu au o „vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior”.

Mihai Busuioc a fost numit judecător la CCR la propunerea Senatului, fiind susținut de PSD, iar Dacian Dragoș la propunerea președintelui Nicușor Dan.

CCR
Contestațiile unui avocat, membru AUR, împotriva a doi judecători CCR, amânate fix pentru ziua în care CCR discută de pensii

Ambii au fost numiți judecători ai Curții Constituționale în urmă cu câteva luni, în iulie 2025.

Contestația a primit termen pe 16 ianuarie, la Curtea de Apel București, dată la care și Curtea Constituțională are un nou termen pentru a stabili dacă legea Guvernului Bolojan privind pensiile speciale ale magistraților este constituțională.

Argumentele judecătorului Dacian Dragoș

Judecătorul CCR contestat, Dacian Dragoș, a adus mai multe argumente în sprijinul afirmației că a fost numit cu respectarea tuturor cerințelor legale.

„1. Potrivit art. 143 din Constituție „Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior”.

2. Din analiza textul constituțional, rezulta ca vechimea poate fi constituită fie din una din cele doua activități, fie dintr-o combinație dintre cele două („sau”).

3. Decizia CCR 344/2025 pronunțată cu privire la cazul judecătorului Mihai Busuioc, a constatat că îndeplinirea condiției obiectiv-formale referitoare la „vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică” presupune de fapt îndeplinirea condiției de vechime în specialitatea studiilor juridice de peste 18 ani. Este mai mult decât evident că îndeplinesc această condiție, deoarece toata activitatea mea este în specialitatea studiilor juridice.

4. Mi-am început cariera la Facultatea de drept Dimitrie Cantemir din Cluj Napoca, 3 ani și 4 luni ca și preparator și asistent universitar predând materia drept administrativ dar și alte materii de drept. Din 2002 am ocupat prin concurs postul de asistent universitar și apoi am avansat până la postul de profesor universitar conducător de doctorat (2013) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice și Administrative, iar norma didactică a conținut întotdeauna exclusiv cursuri de drept (drept administrativ, drept comunitar, instituții europene, dreptul achizițiilor publice, drept comparat european, dreptul muncii, etc).

5. Am îndeplinit condițiile de promovare pentru preparator, asistent, lector, conferențiar și profesor din domeniul juridic, după standardele CNACDTU din acest domeniu (științe juridice). Am fost validat în funcțiile de conferențiar și profesor prin ordin de ministru în domeniul "drept".

6. Dețin abilitare de conducere a doctoratului în domeniul drept din 2013, fiind membru al școlii doctorale Drept și având în normă cursuri de drept. Așadar cel puțin de la acesta dată am și afiliere dublă – FSPAC și Facultatea de drept.

7. Mai mult, între 2011 și 2012 și apoi din 2020 până in 2025, cu acordul Facultății de drept UBB, am fost membru al Comisiei de științe juridice a CNACDTU, organism care validează atât tezele de doctorat în domeniu cât și abilitarea de a conduce doctorate, fără de care nu se poate accede la poziția de profesor universitar.

8. Unele din publicațiile mele au fost considerate de referință în domeniul contenciosului administrativ. De asemenea, sunt printre putinii profesori de drept din Romania care am publicat la edituri de prestigiu din străinătate (Oxford University Press, Cambridge University Press, Palgrave, Springer, Edward Elgar, Routledge, Hart, etc) si sunt in colegiul de redacție al unor reviste de specialitate juridica din străinătate.

9. Textul constituțional (art.143) nu face distincția între vechime la facultatea de drept sau alta facultate. Condiția impusă de text este vechime în domeniul juridic, fiind irelevant modul de organizare a acestor cursuri de drept în cadrul unei universități – in cadrul unor facultăți de drept, de drept și științe administrative, de drept și științe sociale, departamente de drept în cadrul altor facultăți, sau la alte specializări. Condiția impusa de textul constituțional este ca persoana vizată pentru numirea în funcția de judecător al curții constituționale să aibă experiență în drept.

10. În paralel, am desfășurat în permanență activitate juridică, de-a lungul a peste 23 de ani, care s-a bazat pe calitatea mea de profesor de drept, dintre care amintesc doar câteva: Președintele Consiliului Național de Etică (CNECSDTI), organism de soluționare a sesizărilor de etică în activitatea de cercetare științifică, evaluare probe, stabilire sancțiuni, redactare hotărâri, redactare apărări în instanța (4 ani) sau Expert jurist în dosarul Gabriel Resources vs Romania (ROSIA MONTANA) – 2 ani și 4 luni, Expert achiziții publice pentru Banca Mondiala; (3 ani și 3 luni) sau Membru Comisia de științe juridice CNACTDTU (organism administrativ jurisdicțional de soluționare a sesizărilor de etică în tezele de doctorat, - apreciere probe, stabilire sancțiuni, redactare apărări în instanță) (7 ani), etc.

11. Din cele de mai sus completate cu CV-ul meu extins rezultă că am peste 25 de ani de experiență în învățământul superior juridic și experiență de peste 23 de ani în activități juridice în accepțiunea confirmata deja de CCR. Au fost si alți judecători ai CCR care s-au aflat în situații similare, fără a le fi contestată vechimea in activitatea juridica.

Dată publicare: 08-01-2026 17:16

Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR
Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Actul a fost modificat după decizia CCR

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale.

Contestațiile unui avocat, membru AUR, împotriva a doi judecători CCR, amânate fix pentru ziua în care CCR discută de pensii
Contestațiile unui avocat, membru AUR, împotriva a doi judecători CCR, amânate fix pentru ziua în care CCR discută de pensii

Curtea de Apel București va judeca în 16 ianuarie 2026 contestația depusă de un avocat care este membru AUR, Silvia Uscov, privind neîndeplinirea unor criterii în ceea ce privește numirile la CCR ale judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.  

Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii
Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. Lider PNL: „Patru judecători, acuzați de boicot”
Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. Lider PNL: „Patru judecători, acuzați de boicot”

Situaţia de la CCR este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor.  

Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

