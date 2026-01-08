Pe cine a chemat la necropsie familia tânărului cu fractură de femur care a decedat la spitalul din Buzău

08-01-2026 | 17:23
Continuă ancheta la Spitalul Județean din Buzău după ce un tânăr de 25 de ani cu o fractură la femur a murit după câteva zile de la internare.

Alexandra Clej

Potrivit unor surse medicale, cauza decesului ar fi un cheag de sânge care a ajuns în arterele pulmonare.

În urmă cu câteva ore a fost finalizată necropsia tânărului în vârstă de 25 de ani. Rezultatele au arătat, potrivit surselor mediale, că ar fi fost vorba despre un tromboembolism pulmonar, adică un cheag de sânge care s-ar fi deplasat de la un membru inferior și ar fi blocat o arteră pulmonară. Urmează să se stabilească din ce motiv starea tânărului s-a degradat cu câteva ore înainte de operația programată.

Familia a apelat și la un medic legist independent care a participat la efectuarea necropsiei.

În tot acest timp s-au deschis două dosare penale. Unul pentru accidentul rutier în care a fost implicat tânărul pentru vătămare corporală din culpă și un al doilea pentru ucidere din culpă care vizează cadrele medicale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis deja Corpul de Control la Spitalul Județean Buzău, unde în perioada următoare va fi demarat și un audit administrativ, pentru a vedea exact ce s-a întâmplat și dacă au fost respectate toate procedurile.

