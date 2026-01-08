Trump s-a „răsucit”. Liderul de la Casa Albă l-a invitat pe preşedintele Columbiei la Washington, după ce l-a amenințat

La câteva zile după ce a ameninţat Columbia cu acţiuni militare, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că se fac pregătiri pentru ca preşedintele ţării, Gustavo Petro, să viziteze Casa Albă.

Decizia vine în urma unei conversaţii telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.

Trump şi Petro au declarat că au discutat despre relaţiile dintre cele două ţări în primul lor apel telefonic de când preşedintele SUA a declarat, duminică, că o operaţiune militară americană concentrată asupra guvernului columbian „sună bine” pentru el.

Această ameninţare a urmat după ce Trump a ordonat capturarea preşedintelui din ţara vecină, Venezuela, care a fost transportat în SUA pentru a fi judecat pentru acuzaţii legate de droguri şi arme.

„A fost o mare onoare să vorbesc cu preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat pentru a-mi explica situaţia drogurilor şi alte neînţelegeri pe care le-am avut. Am apreciat apelul şi tonul său şi aştept cu nerăbdare să îl întâlnesc în viitorul apropiat”, a scris Trump pe reţelele sociale.

Trump a adăugat că „se fac aranjamente” pentru o întâlnire la Washington între el şi Petro, primul preşedinte de stânga al Columbiei, dar nu a dat o dată specifică pentru întâlnire.

„Am vorbit la telefon pentru prima dată de când a devenit preşedinte”, a declarat Petro susţinătorilor adunaţi la un miting în Bogota menit să celebreze suveranitatea Columbiei, adăugând că a solicitat reluarea dialogului între cele două ţări.

O sursă de la biroul lui Petro a declarat pentru Reuters că a fost o convorbire „cordială” şi „respectuoasă”.

Relaţiile dintre Trump şi Petro au fost reci de când republicanul s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025.

Trump a acuzat în repetate rânduri administraţia lui Petro, fără dovezi, că permite un flux constant de cocaină în SUA şi a impus sancţiuni liderului columbian în octombrie.

Duminică, Trump s-a referit la Petro ca fiind „un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite”.

În septembrie, SUA i-au revocat viza lui Petro după ce acesta s-a alăturat unei demonstraţii pro-palestiniene la New York, în urma unei reuniuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, şi a cerut soldaţilor americani să „nu se supună ordinelor lui Trump”.

Petro, care s-a opus în mod vocal războiului Israelului în Gaza, l-a acuzat pe Trump de „complicitate la genocid” în Gaza şi a cerut „urmărirea penală” pentru atacurile cu rachete ale SUA asupra unor bărci suspectate de trafic de droguri în apele Caraibelor.

Administraţia Trump a efectuat peste 30 de atacuri împotriva unor bărci suspectate de trafic de droguri din septembrie, într-o campanie care a ucis cel puţin 110 persoane.

