Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama a contestat arestul. Ce a decis Curtea de Apel Alba Iulia

Femeia de 38 de ani din Sibiu, acuzată că, în 2024, și-a ucis mama cu substanțe sedative, a contestat arestul preventiv.

Cererea i-a fost respinsă de Curtea de Apel din Alba Iulia. Anchetatorii au stabilit că fapta a fost premeditată. Suspecta ar fi fost ajutată de un cadru medical de la spitalul din Cisnădie, care a procurat sedativele.

Substanțele ar fi fost puse în ceaiul victimei sau injectate. Ulterior, fiica a vândut bunurile femeii și s-a mutat în Dubai.

În luna decembrie, s-a întors în țară pentru a vinde o casă și așa a fost prinsă de anchetatori, care intraseră deja pe fir. Cele două sunt cercetate pentru omor calificat.

