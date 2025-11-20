Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul

20-11-2025 | 19:11
Lui Lewandowski i-a fost furat ceasul de la mână în timp ce semna autografe
Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate.

 

autor
Ioana Andreescu

Potrivit reporterului polonez, care colaborează cu mai multe mass-media şi are peste 60.000 de urmăritori pe X, clubul blaugrana i-ar fi cerut numărului 9 să nu înscrie în ultimele două etape din LaLiga 2022-2023. O modalitate de a nu fi nevoit să plătească o primă suplimentară către Bayern München.

La transferul lui Robert Lewandowski din Bavaria în Catalonia, în vara precedentă, s-ar fi inclus un bonus suplimentar în acordul dintre cele două cluburi. Dacă vedeta echipei Poloniei ar fi marcat cel puţin 25 de goluri în sezonul 2022-2023, Barça ar fi trebuit să plătească Bayernului încă 2,5 milioane de euro. Pentru a evita să plătească această sumă, clubul culé ar fi cerut noului său atacant să nu mai înscrie la sfârşitul campionatului.

Conducerea Barcelonei i-ar fi cerut lui Lewandowski să nu mai înscrie

După un antrenament, „Lewy” ar fi fost chemat în biroul conducerii clubului, în prezenţa preşedintelui Joan Laporta.

„Robert, vrem să nu mai înscrii goluri în ultimele meciuri”, i-ar fi cerut unul dintre responsabilii prezenţi. O cerere primită cu mare surprindere de Robert Lewandowski, obişnuit să înscrie goluri încă de la începutul carierei sale.

Atacantul polonez, care se distanţase în cursa pentru trofeul de golgheter, nu a marcat în ultimele două etape din LaLiga, împotriva Mallorca (3-0) şi Celta Vigo (2-1). Două meciuri pe care le-a disputat în întregime.

Lewandowski, campion cu Barça, dar sub pragul bonusului de goluri

FC Barcelona a câştigat în cele din urmă al 27-lea titlu de campioană, cu 10 puncte avans faţă de Real Madrid, iar Robert Lewandowski a terminat „Pichichi” cu 23 de goluri, înaintea lui Karim Benzema (19 goluri cu Real Madrid) şi Joselu (16 goluri cu Espanyol Barcelona).

