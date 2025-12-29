Radu Drăgușin ar putea ajunge la unul dintre cele mai mari cluburi ale Italiei. Decizia celor de la Tottenham

29-12-2025 | 17:14
Radu Drăgușin

Sky Sport Italia a confirmat că "mai multe cluburi", printre care AS Roma, sunt interesate de Radu Drăguşin, fundaşul central al lui Tottenham Hotspur, dar încă nu este clar dacă gruparea londoneză vrea să-l vândă pe internaţionalul român luna viitoare.

Cristian Anton

Săptămâna trecută, La Gazzetta dello Sport a scris deja că fostul jucător al echipei Genoa ar putea semna cu AS Roma în mercato din ianuarie.

Expertul în transferuri de la Sky Sport, Marco Demichele, a declarat luni: "Nu este o tranzacţie uşoară, iar mai multe cluburi sunt pregătite să-l transfere pe Drăguşin dacă Tottenham îl vinde".

Starea fizică a lui Drăguşin rămâne însă un semn de întrebare, având în vedere că fotbalistul a revenit duminică într-un meci oficial după ce nu mai jucase din ianuarie 2025 din cauza unei accidentări la genunchi.

Drăgușin nu mai jucase de 331 de zile un meci pentru Tottenham

Drăguşin a jucat din nou pentru Tottenham, în meciul câştigat la limită de echipa sa, cu scorul de 1-0, pe terenul concitadinei Crystal Palace, duminică seara, în etapa a 18-a a campionatului Angliei. Drăguşin a fost introdus pe teren de antrenorul Thomas Frank în minutul 85.

Victima unei grave leziuni la genunchi în iarna trecută, Radu Drăguşin nu mai disputase de 331 de zile un meci oficial pentru Tottenham Hotspur, ultima sa apariţie în tricoul echipei londoneze având loc pe 30 ianuarie 2025, în partida cu Elfsborg din Europa League.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 29-12-2025 17:14

Stiri Sport
Stiri Sport
Stiri actuale
Stiri Sport
Stiri Mondene
Stiri actuale
Stiri externe
Stiri actuale
